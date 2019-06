Unravel 3 kommt nicht so bald

Als EA letztes Jahr Unravel Two ankündigte, war das eine echte Überraschung. Da der Titel im gleichen Atemzug veröffentlicht wurde, ging Coldwood Interactives wolliger Koop-Plattformer allerdings etwas im Medienrummel der E3 2018 unter. Arbeiten die Schweden mittlerweile an einem Nachfolger? Das scheint zumindest aktuell nicht der Fall zu sein, stellt Direktor Martin Sahlin in einem Interview mit Sector klar. Es stünden andere Projekte an, doch in Zukunft folgt vielleicht ein drittes Unravel:

"Jetzt fokussiere ich mich auf andere Dinge, aber das bedeutet nicht, dass wir in Zukunft nie wieder weitere Unravel-Spiele sehen werden. Wenn wir eine Geschichte finden, die sich entfaltet, dann ja."