UNO lehnt Beteiligung an US-geführter Gaza-Hilfsinitiative ab

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Wir wissen jetzt, dass die Vereinten Nationen es abgelehnt haben, sich an einer von den USA unterstützten humanitären Operation in Gaza zu beteiligen, mit der Befürchtung, dass es dem Plan an Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit mangelt.

"Dieser spezielle Verteilungsplan steht nicht im Einklang mit unseren Grundprinzipien, einschließlich der Prinzipien der Unparteilichkeit, Neutralität und Unabhängigkeit, und wir werden uns nicht daran beteiligen", sagte ein Sprecher der Vereinten Nationen am Donnerstag gegenüber Reportern.

Israel bestätigte, dass es die Bemühungen durch die Erleichterung des Zugangs unterstützen wird, aber nicht selbst um die Verteilung der Hilfsgüter kümmern wird. Die Beamten der Vereinigten Staaten sind nach wie vor offen für alternative Ansätze, die sicherstellen, dass die Hilfe die Zivilbevölkerung ohne Umleitung erreicht, so dass abzuwarten bleibt, wie sich die Situation entwickeln wird.