Unmengen von eigenem Gameplay zu Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla wird am 17. November auf PC, PS4, PS5, Google Stadia und der Xbox-Konsolenfamilie (One, Xbox Series X) erscheinen und nachdem wir zur initialen Enthüllung des Spiels von Ubisoft vergessen wurden, durften wir vor kurzem nun ebenfalls in den Genuss kommen und das nächste Kapitel der gewaltigen Open-World-Rollenspiele erleben. Das Ergebnis sind vier dicke Gameplay-Videos und eine fette Vorschau, die ihr seit den Abendstunden bei uns findet. Oben im Clip präsentiert euch Redakteur Islem seine Gedanken zum nächsten Eintrag der Serie, was neben Vorfreude auch negative Kritikpunkte enthält. Unten wartet mehr Gameplay auf euch: Mit Eivor (in der männlichen Version) suchen wir die Stadt Theotford auf und bereiten uns auf einen Überfall auf einen Ort namens King's Bury vor.

