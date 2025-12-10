Un:Me ist ein seltsames japanisches psychologisches Horror-Abenteuer

Kürzlich abgeschlossen Silent Hill f und auf der Suche nach einem weiteren psychologisch anspruchsvollen japanischen Horrorspiel zum Spielen? Falls ja, richten wir Ihre Aufmerksamkeit auf das kommende Spiel des Entwicklers Historia.

Bekannt als Un:Me ist dies ein psychologisches Horror-Abenteuer, das absurd seltsam und ungewöhnlich aussieht. Es ist schwer zu erkennen, welche Erzählung das Spiel genau erzählen will, aber du scheinst die Rolle einer jungen Frau zu übernehmen, die aus einer seltsamen, krankenhausähnlichen Einrichtung entkommen muss, während sie mit sehr finsteren Krankenschwestern zu tun hat.

Der Trailer, der einen ersten Blick auf Un:Me zeigt, dass es auch drei Kernteile dieser Geschichte zu geben scheint, jeder mit eigenen Themen, von denen keines – wie zu erwarten – besonders angenehm ist.

Darüber hinaus wissen wir mit Sicherheit, dass das Spiel von Shueisha Games veröffentlicht wird, für Einzelspieler gedacht ist, eine Teen ESRB -Bewertung haben wird, als reines digitales Projekt veröffentlicht wird, in englischen, japanischen sowie traditionellen und vereinfachten Chinesen verfügbar ist und 2026 auch auf dem PC über Steam erscheint.

Vor diesem Hintergrund schauen Sie sich unten den Trailer zu Un:Me an.