Unknown Worlds planen ein Update zu Subnautica

Als Medienpartner des Gamelab 2020 hatten wir das Glück, uns mit einer Reihe prominenter Entwickler kurzschließen zu können. Einer davon ist Charlie Cleveland von Unknown Worlds Entertainment, den Machern von Subnautica und seinem Sequel Below Zero.

Cleveland verriet uns nicht nur Details zu Below Zero, sondern überraschte uns gleich noch mit der Aussage, dass sein Studio plant, zu seinem ersten großen Erfolg zurückzukehren und einen Patch für das originale Subnautica zu erstellen, der das Spiel "langlebiger" machen und "coole Spiel-Optionen" hinzufügen soll.

"Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon öffentlich darüber gesprochen haben, aber es ist in jedem Fall OK, über diese Ankündigung zu reden. Wir arbeiten gerade an Below Zero, aber wir haben den Plan, Subnautica zu aktualisieren. Unsere Ideen kreisen insbesondere darum, wie wir dem Spiel mit einem Update zu einer längeren Lebenszeit verhelfen können."

"Wir haben uns noch nicht komplett auf diesen Plan eingelassen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir für ein paar Monate an diesem Update arbeiten werden, nachdem wir mit Below Zero fertig sind."

"Tatsächlich haben wir an der Performance von Subnautica gearbeitet, da das technische Fundament Below Zero beeinflusst. Wir werden Subnautica jetzt sicher nicht ewig updaten, aber zumindest wollen wir gerne diesen großen Patch machen.

Als wir Cleveland auf mögliche neue Plattformen ansprechen, hielt sich der Entwickler bedeckt und antwortete "Wir werden versuchen, es auf so viele Plattformen wie möglich zu bringen". Was das im Detail bedeutet, wird sich zeigen müssen.