Unknown 9: Awakening zum ersten Mal seit Jahren wieder gezeigt

Im Rahmen des Xbox Partner Preview -Events hat uns der Entwickler Reflector Entertainment gerade einen neuen Blick auf sein kommendes Projekt Unknown 9: Awakening gegeben. Dies ist eigentlich keine Ankündigung oder Enthüllung, da wir all diese Informationen bereits im Jahr 2020 erhalten haben, aber daran erinnerst du dich vielleicht nicht, da es seit diesem Tag nur sehr wenige neue Informationen über das Spiel gegeben hat.

Dennoch ist es klar, dass der Entwickler und der Publisher (Bandai Namco) es kaum erwarten können, dieses Spiel in die Hände der Fans zu bringen, denn jetzt ist ein neuer Trailer erschienen und darin bekommen wir nicht nur einen Blick auf die neu gestaltete Protagonistin, in der Anya Chalotra von The Witcher dem Spiel ihr Konterfei leiht, Aber wir erhalten auch eine Bestätigung, wann Unknown 9: Awakening tatsächlich ankommen wird.

Uns wurde gesagt, dass das Spiel irgendwann in diesem Sommer für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen wird. Es gibt noch kein genaues Datum, aber ihr könnt wahrscheinlich davon ausgehen, dass ihr so oder so bald mehr über das Spiel erfahren werdet.