Unknown 9: Awakening Vorschau: Ein Abenteuer mit vielen Höhen und Tiefen

HQ

Man kann die Gewürzverkäufer auf dem Markt fast riechen, als Anya Chalotra irgendwann in den frühen 1900er Jahren durch die fiktive indische Stadt Chamiri schleicht. Chalotra spielt Haroona in Unknown 9: Awakening, aber was ihr Ziel ist, weiß ich noch nicht genau, aber es ist offensichtlich, dass sie über mystische Kräfte verfügt, da sie eine sogenannte Quästorin ist, mit der Fähigkeit, Menschen auf eine Weise zu manipulieren, die ich in der Spielwelt noch nie zuvor gesehen habe.

HQ

Als zwei bewaffnete Wachen mich sehen und ihre Gefährten um Hilfe rufen, habe ich die Möglichkeit, die Möglichkeiten zu erkunden, die sie in sich birgt, nämlich einfach andere zu übernehmen, während die Zeit einfriert. Wir haben das schon einmal gemacht, aber der große Unterschied ist, dass Sie dies hier in mehreren Phasen tun können. Warum nimmst du nicht einen Feind und schlägst einen Gastank in der Nähe anderer Feinde, nimmst dann den gefährlichsten Gegner und rammst seine lange Axt in eine andere Gruppe von Feinden, bevor du es mit einem dritten Feind aufnimmst und die größte Bedrohung von hinten angreifst.

Sobald Sie all dies getan haben, beginnt die Zeit neu und Sie können beobachten, wie Ihre Befehle in Echtzeit ausgeführt werden, in einem System, das ebenso zufriedenstellend wie einzigartig ist. Ich war noch nie ein Fan des Stealth-Konzepts, aber dieses Setup macht es viel lustiger und kreativer, zu versuchen, unbemerkt herumzuschleichen. Zu diesem Zweck kannst du Feinde auch entweder schubsen oder ziehen, was daran erinnert, wie die Macht oft in Star Wars Spielen eingesetzt wird. Aber natürlich gibt es auch ein Kampfsystem, das sich als nützlich erweist, wenn du entdeckt wirst und das System Stepping noch nicht aufgeladen hast, mit dem du die Körper anderer Leute übernehmen kannst.

Werbung:

Anya Chalotra spielt sowohl die Rolle als auch die Stimme der Hauptfigur. Am bekanntesten ist sie bereits als Yennefer in der The Witcher-Serie von Netlix.

Dies ist ein Standard-Setup und beinhaltet das sofortige Töten von Feinden, an die du dich von hinten heranschleichen kannst, sowie leichte und schwere Angriffe, die mit der RB-Taste ausgeführt werden. Darüber hinaus hast du die übliche Auswahl an verschiedenen Paraden und die Möglichkeit, auszuweichen. Normalerweise denke ich, dass ich in dieser Art von Spielen ziemlich gut bin, aber während der zwei Stunden, die ich die Gelegenheit hatte zu spielen, hatte ich nie wirklich das Gefühl, dass die Spielmechanik gut fließt, die teilweise steif und teilweise nicht so reaktionsschnell wirkte, wie es sich ein gutes Kampfsystem anfühlen sollte. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass es sehr starr war, mit Takedowns von hinten, etwas, woran ich hoffe, dass die Entwickler daran arbeiten, da es frustrierend ist, die einfachen Angriffe zu scheitern und entdeckt zu werden, obwohl man sich wie ein Ninja geschlichen hat und es unbemerkt den ganzen Weg nach vorne geschafft hat.

Nachdem ich mich durch die Indianerstadt bewegt habe, die in vielerlei Hinsicht als Anleitung für Unknown 9: Awakening dient, werde ich auf eine Bootsfahrt mitgenommen, wo ich Luther treffe, einen von einem amerikanischen Cowboy inspirierten Gentleman, mit dem sich Haroona bald zusammentut, nachdem sich herausstellt, dass beide Ziele haben, die sich zumindest teilweise überschneiden: Rache gegen den Antagonisten Vincent Lichter. All dies wird in Zwischensequenzen dargestellt, die in Unknown 9: Awakening in Echtzeit gerendert werden. Dadurch fügen sie sich gut in das Spiel ein, fühlen sich aber auch etwas ungeschliffen an. Insgesamt fällt auf, dass der Entwickler Reflector Entertainment ein etwas kleineres Studio ist und das Spiel ständig zwischen gutem Aussehen und einem eher budgetierten Vibe balanciert. Auf der Konsole läuft es auch konstant mit 30 Bildern pro Sekunde, was schade ist, da ich denke, dass dies wirklich von 60 Bildern pro Sekunde profitieren würde. Als Parallele kann ich Banishers: Ghosts of New Eden erwähnen, um eine Vorstellung davon zu geben, was Sie grafisch erwarten können.

Indem du die Körper der Menschen übernimmst, kannst du die Kämpfe auf völlig neue Weise manipulieren.

Werbung:

Nach der Bootsfahrt mit Luther erwartet Sie ein Dschungellevel, in dem dieser auf der Jagd nach dem Morning Star ist, ohne weiter zu erklären, was es ist (es ist absolut nicht das, was wir glauben mögen - aber das überlasse ich Ihnen, um es selbst herauszufinden), während Haroona sich aufmacht, um den Mord an ihrem Mentor zu rächen. Die Dschungel-Stage funktioniert ziemlich genau wie die Stadt Chamiri, mit hohem Gras, in dem man sich verstecken kann, Baumstämmen und Steinen, unter denen man sich verstecken kann, und vielen Feinden, an denen man sich vorbeischleichen kann.

Nach und nach bekomme ich jedoch mehr Werkzeuge, mit denen ich spielen kann, dank drei Fertigkeitsbäumen mit freischaltbaren Vorteilen. Da ich Kampfspiele liebe, setze ich auf Parier-Kombos, während diejenigen, die wollen, auch die Fähigkeit verbessern können, Step und andere Charaktere zu übernehmen, oder Feinde zu schieben und zu ziehen oder ähnliches. Ob das ausreicht, um das Abenteuer für die geschätzten 12-14 Stunden Spielzeit frisch zu halten, bleibt abzuwarten, aber die etwas kürzere Spielzeit verheißt immer noch Gutes für ein gut abgeschlossenes Spielerlebnis in diesen Zeiten, in denen so viele Titel viel zu lang sind.

Es wird am 18. Oktober für PC, PlayStation und Xbox veröffentlicht.

Das Dschungellevel endet mit einem Bosskampf, von dem ich leider nicht ganz begeistert war. Auf der einen Seite haben wir das bereits erwähnte Problem, dass die Kampfmechanik einfach nicht straff genug ist, aber ich habe auch das Gefühl, dass der Boss viel zu viel Schläge aushält und es daher zu einem unangemessen langen Kampf wird, der die Begegnung einfach nicht mit spannendem Gameplay füllt.

Insgesamt ist es immer noch ein ziemlich positiver Eindruck, den ich von Unknown 9: Awakening bekomme. Heute sprechen wir oft über AAA-Spiele, bei denen die AA-Kategorie im Grunde verschwunden ist, aber in letztere habe ich dieses Abenteuer basierend auf den zwei Stunden, die ich gespielt habe, eingeordnet. Das Kampfsystem und die etwas dürftigen (und oft fragwürdigen) Zwischensequenzen sind meine größten Sorgen, aber hoffentlich hat jeder, der ein klassisches Abenteuerspiel in der gleichen Richtung wie Banishers: Ghosts of New Eden oder A Plague Tale: Requiem sucht, nächsten Monat etwas, auf das er sich freuen kann.