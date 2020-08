Unknown 9: Awakening ist das spannende Abenteuer eines kleinen, indischen Mädchens

Eine große Überraschung des heutigen Abends war Unknown 9: Awakening, das während der Gamescom-Eröffnungs-Show "Opening Night Live enthüllt wurde. Uns wurde gesagt, dass das Produkt der Kern eines neuen Science-Fiction-Franchise stehe, das mehrere miteinander verbundene Medien, darunter einen Roman, einen Podcast und ein Comicbuch, erknüpft. Das klingt alles sehr ehrgeizig, doch Entwickler Reflector Entertainment war mit einem Teaser-Trailer zur Stelle.

Das Spiel wird als narratives Action-Abenteuer aus der dritten Person beschrieben und der Trailer gab uns einen kleinen Einblick in eine Hauptfigur Haroona, die auf den Straßen von Kolkata, Indien, aufgewachsen ist. Sie besitzt mysteriöse Kräfte und soll mit einer anderen Dimension namens "The Fold" in Verbindung treten können.

"Unknown 9: Awakening ist das erste Spiel von Reflector. Es ist ein Leidenschaftsprojekt, das von einem kleinen Team von Branchenveteranen, die die Dinge anders machen wollen, erstellt wird", sagte Alexandre Amancio, CEO von Reflector. "Unser Spiel enthält eine komplexe Heldin, die sich mit ihrer Persönlichkeit auseinandersetzen muss. Das Spiel spielt im Unknown-9-Universum, einer modernen Story-Welt, in der die Menschheit am Rande von Transzendenz oder Selbstzerstörung steht."

Das Game soll irgendwann im nächsten Jahr landen, aber bis dahin könnt ihr interaktive Community-Events auf unknown9.com erwarten.