Unknown 9: Awakening Hands-on Preview: Eine nicht überzeugende Demo lässt zu wünschen übrig

Ich hatte in den letzten Monaten die Gelegenheit, eine ganze Reihe von Unknown 9: Awakening zu sehen, aber das war's auch schon. Wir sind weniger als zwei Monate von der Veröffentlichung entfernt, und erst auf der Gamescom hatte ich zum ersten Mal die Gelegenheit, selbst Hand anzulegen und einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, wie sich das Spiel spielt.

Nun ein kurzer Disclaimer: Die Demo, die ich auf der deutschen Messe getestet habe, war bestenfalls kurz. Er versetzte mich in eine Kampfbegegnung und forderte mich auf, alle Bedrohungen zu besiegen, die sich mir in den Weg stellten. Es gab keine Zeit für Erzählungen oder Geschichtenerzählen, keine Wertschätzung für die Umwelt oder auch nur eine große Chance, sich einzuarbeiten. Mir wurde im Wesentlichen eine geladene Waffe übergeben und ich an die Front geschickt. Was ich damit sagen will, ist, dass sich diese kurze Vorschau ausschließlich darum drehen wird, wie sich die Kämpfe von Unknown 9: Awakening in Aktion anfühlen, da der Rest des Spiels etwas ist, das ich noch nicht erlebt habe.

Wie ich in meiner Vorschau auf das Spiel im März angemerkt habe, dreht sich bei Unknown 9: Awakening alles um Flow. Als Protagonist Haroona musst du Schleichen, Umgebungsmanipulation, Nahkampf und Umbric-Fähigkeiten einsetzen, die das Potenzial der Fold nutzen, um übernatürliche Bewegungen und Fähigkeiten freizuschalten. Es gibt eine Menge kreatives Potenzial in diesem Setup, aber nach meiner kurzen Erfahrung mit dem Spiel ist in der Praxis nicht alles Sonnenschein und Regenbogen.

Ihr könnt sehen, dass Entwickler Reflector Entertainment große Pläne hatte, wie sich die Umbric-Fähigkeiten auf die Action auswirken würden, aber um ehrlich zu sein, fühlen sie sich wie ein nachträglicher Einfall an, der gemacht wurde, um grundlegende und rudimentäre Nahkampfaktionen zu ergänzen. Die Idee besteht darin, Stepping Fähigkeiten zu nutzen, um in Feinde zu springen, sie zu kontrollieren und sie dazu zu bringen, ihre eigenen Verbündeten anzugreifen oder Umgebungselemente zu aktivieren, wie z. B. das Entzünden eines explosiven Fasses. Du kannst Stepping Aktionen so verketten, dass sich zwei Feinde gleichzeitig gegen ihre Freunde wenden, und das alles bedeutet, dass Haroona die geringste Sorge ihrer Gegner sein kann.

In der Praxis kann es jedoch ziemlich schwierig und starr sein, Stepping zu meistern, was bedeutet, dass es oft einfacher ist, stattdessen einfach Haroonas grundlegendere Nahkampfaktionen zu verwenden, kopfüber in die Action zu rennen, zu schlagen, zu treten, zu blocken, zu parieren, auszuweichen und ein paar einfachere Umbra-Fähigkeiten zu verwenden, um Chaos zu stiften. Zum einen fand ich, dass die Verwendung von Umbric-Fertigkeiten zur manuellen Aktivierung von Umgebungselementen viel einfacher und besser war als Stepping und einen Feind dies tun zu lassen. Auch die Zugmechanik, mit der du einen Feind schnell zu dir ziehen kannst, ist äußerst nützlich, um feindliche Formationen zu isolieren und zu zerlegen und sogar Fernkampfgegner zu eliminieren, die Schusswaffen verwenden, um dir das Leben zu einem Ärgernis zu machen. Sicher, du kannst eine Schildmechanik verwenden, um ein bisschen Schaden zu blocken, aber du wirst nicht in der Lage sein, dauerhaft ein oder zwei Treffer zu vermeiden, weshalb es oft einfacher ist, auf Tuchfühlung zu gehen und Bedrohungen mit einer Doppelschlagkombination schnell auszuschalten.

Die Gegnervielfalt ist vielleicht die Rettung von Unknown 9: Awakening, aber gleichzeitig bestärkt sie mich in meiner Haltung, dass das Spiel am effektivsten ist, wenn man den Einsatz von Umbric-Fähigkeiten auf ein Minimum reduziert. Es wird Zeiten geben, in denen du auf ein paar Gegner triffst, die über eine Technologie verfügen, die deine Fähigkeit, sie mit Umbric-Attacken zu treffen, neutralisiert, was bedeutet, dass du gezwungen bist, dir die Hände schmutzig zu machen und die Umgebung zu deinem Vorteil zu nutzen. Ehrlich gesagt, scheinen dies auch die einzigen Gegner zu sein, die einen Scheiß wert sind, was bedeutet, dass der große Fokus auf Umbric-Moves und -Fähigkeiten bei mir nie wirklich so angekommen ist, wie es diese Demo eindeutig wollte.

Was ich sagen werde, ist, dass ich denke, dass das Umbric-Setup abseits der Action am meisten gedeihen wird, wo Stealth sich auszeichnen kann und wo man großartige Stepping Kombinationen erstellen kann, ohne in der Hitze des Gefechts zu sein. Diese Demo gab mir nie die Chance, das zu erleben, weshalb ich nach etwa 20 Minuten mit Unknown 9: Awakening nicht gerade von dem überzeugt bin, was ich bisher gesehen habe. Es steckt definitiv mehr in diesem Spiel, als man auf den ersten Blick sieht, aber diese Demo und das Beispiel dafür haben nicht viel dazu beigetragen, dies zu zeigen.