Unknown 9: Awakening Gameplay-Eindrücke: Es gibt Potenzial, aber wir müssen mehr sehen, um sicher zu sein

Sie erinnern sich vielleicht nicht an viel über Unknown 9: Awakening, und dafür gibt es einen sehr guten Grund. Nach der Enthüllung des Spiels auf der Gamescom im Jahr 2020 ist nur sehr wenig über das Projekt bekannt geworden, tatsächlich gab es in den letzten drei Jahren so gut wie keine neuen Informationen. Aber das wird sich in den kommenden Monaten deutlich ändern, denn Entwickler Reflector Entertainment und Bandai Namco bereiten sich darauf vor, das Spiel in diesem Sommer in die Hände der Spieler zu legen.

Mit der bevorstehenden Veröffentlichung auf PC, PlayStation und Xbox (beide der letzten Generationen) haben wir einen ersten Blick auf eine Keynote-Präsentation für Unknown 9: Awakening erhalten, in der eine Reihe neuer Gameplays vorgestellt wurden und das Entwicklerteam uns durch die Erzählung geführt und mehr über den Hauptcharakter in diesem Action-Adventure-Erlebnis erklärt hat.

HQ

Unknown 9: Awakening ist Teil einer größeren Multimedia-Serie von Reflector, in der im Laufe der Jahre Comics, Podcasts, Romane und bald auch Webserien die Erzählung des Franchise vorantreiben werden. Awakening ist nur ein Teil dieser Bemühungen, ein Spiel, das der Figur Haroona folgt, während sie versucht, die unsterblichen und schwer fassbaren Unknown 9 Wesen zu jagen, die über lebenswichtiges Wissen verfügen, das sich für die Menschheit entweder als äußerst nützlich oder als äußerst zerstörerisch erweisen könnte. Der Haupthaken an der Sache ist, dass Haroona auf der Uhr steht und nicht nur gegen zwei Geheimgesellschaften antritt, die die Unknown 9 jagen (das sind The Leap Year Society und The Ascendants ), sondern auch gegen einen finsteren Quästor (im Wesentlichen ein Jäger) namens Vincent Lichter, der für den Mord an Haroonas Mentor bekannt ist.

Es ist eine Story-Prämisse, die fast an Eternals erinnert und zweifellos viele kreative und interessante Wege für die Handlung lässt, um sich zu entwirren und den Spieler in Atem zu halten. Ich werde hier nicht weiter über die Handlung sprechen, da sich die Keynote und das Gameplay mehr auf die Action konzentrierten, die ein paar verschiedene Inspirationen zu haben scheint.

Werbung:

Da es sich bei Unknown 9: Awakening um ein Action-Adventure handelt, spiegelt ein großer Teil des Gameplays das von God of War, Tomb Raider, Banishers: Ghosts of New Eden wider, eine Formel, die Actionsequenzen mit Erkundungs- und Plattformelementen kombiniert. Das Gameplay präsentierte dies nicht so tiefgründig wie einige der zuvor aufgeführten Titel und wirkte stattdessen ziemlich linear, aber das Versprechen von Sammelobjekten und Möglichkeiten, abseits der ausgetretenen Pfade zu wandern, deutet natürlich darauf hin, dass es mehr gibt, als man auf den ersten Blick sieht.

In Bezug auf den Kampf nehmen die Dinge hier einen einzigartigeren Ansatz an. Auf der einen Seite gibt es die typische Nahkampf- und Nahkampf-Action, die wir zum Beispiel in Star Wars Jedi gesehen haben, wenn auch auf eine viel weniger bestrafende und zugänglichere und einfachere Art und Weise. Du kannst schlagen, treten, Kombos ausführen und eine Vielzahl von übernatürlichen Kräften einsetzen, die sich um die fiktive parallele Dimension namens The Fold drehen, mit diesen Fähigkeiten, die als Umbric-Fähigkeiten bekannt sind, um Bedrohungen zu überwinden. Diese ermöglichen es Haroona, Feinde zu kontrollieren und zu manipulieren, Kugeln zu blocken und sogar abzulenken, mit der Umgebung zu interagieren und sie zu beeinflussen, alles wie du es für richtig hältst, und um diese Fähigkeiten zu wirken, brauchst du nur ein wenig Am, was effektiv Unknown 9 s Äquivalent zu Mana ist.

Werbung:

Der Unterschied zu diesem System besteht jedoch darin, dass es auch große Stealth-Systeme gibt, die in das Gameplay integriert sind, und diese wurden so konstruiert, dass Haroona ihre Fähigkeiten entweder als zerstörerische oder heimliche Alternative einsetzen kann. Zum Beispiel wird die Fähigkeit, Feinde zu kontrollieren, Stepping genannt, und dies ermöglicht es Haroona, buchstäblich in die Fußstapfen eines Feindes zu treten, um zu sehen, wie er seine Verbündeten angreift oder vielleicht ein Umgebungselement wie ein explodierendes Fass zerstört. Stepping ist auch nützlich, um einen Feind in die Nähe von Haroona zu bringen, damit sie ihn selbst besiegen kann, um einen Stepping Token zu erzeugen, der notwendig ist, um diese mächtige Umbric-Fähigkeit zu wirken. Passend dazu gibt es das, was als Peeking bekannt ist, wobei es sich im Wesentlichen um eine Röntgenmechanik handelt, bei der man Feinde und Fallen durch Wände hindurch erkennen kann, was ideal ist, um Angriffe zu planen. Oh, und als ob das alles noch nicht genug wäre, gibt es Shrouding, mit dem Haroona unsichtbar werden kann, um leicht zwischen den Verstecken zu wechseln, ohne gesehen zu werden. Die Protagonistin kann diese Fähigkeiten nach Belieben einsetzen, vorausgesetzt, sie hat Steeping Tokens und eine Bank von Am zur Verfügung, um jede Fähigkeit zu wirken.

Die Kämpfe scheinen nicht so getarnungszentriert zu sein wie z.B. Assassin's Creed Mirage oder A Plague Tale, oder umgekehrt, so kampforientiert wie God of War. Es befindet sich in diesem Mittelweg, in dem der Einsatz von Fähigkeiten die Action effektiv unterbricht, so dass du deine Angriffe in Echtzeit planen kannst, ohne dir Sorgen machen zu müssen, dass ein Feind dich aus deinem Versteck herausweist. Stell es dir ähnlich vor wie die neueste Sammlung von Final Fantasy 's Fähigkeiten, bei der du Fähigkeiten einsetzen kannst, ohne dir Gedanken über den Verlauf des Kampfes oder bevorstehende Angriffe machen zu müssen.

Nach dem, was ich gesehen habe, ergeben die Kampf- und Kampfszenarien zusammen mit der Vielfalt der Gegnertypen, darunter schlagkräftige und tankige Bruiser Feinde, Fernkämpfer Gunners und sogar Burst Gunners, die eine Salve von Kugeln auf einmal abfeuern können, ein System, das Kreativität atmet und vom Spieler verlangt, über den Tellerrand hinauszuschauen, um Kämpfe zu überleben. Wenn man bedenkt, dass es Fallen gibt, die Feinde auf Haroonas Anwesenheit aufmerksam machen, drei Zweige von Fähigkeitsbäumen, mit denen man Haroonas grundlegende Umbric-Fähigkeiten, ihre Stealth- und Stepping -Techniken und ihren regulären Kampf verbessern kann, sowie schnellere Elemente wie zeitgesteuerte Ausweichfenster, um die Zeit zu verlangsamen und dir einen Vorteil gegenüber Feinden zu verschaffen, Ihr könnt sehen, dass es eine Menge gibt, auf die man sich im Kampf freuen kann.

Aber es ist dieser Kernfokus auf den Kampf, der mich bisher ein wenig beunruhigt Unknown 9: Awakening. Die Keynote und das Gameplay zeigten nicht wirklich etwas, das über den Kampf hinausging, das beeindruckte. Wie wir bereits erwähnt haben, versprach es zusätzliche Erkundungsmöglichkeiten (von denen einige mit narrativen Projekten aus den breiteren Multimedia-Bemühungen der Serie verbunden sind), teaserte die übergreifende Handlung an und gab nur sehr kleine Einblicke in das Jump'n'Run und die abenteuerlichen Momente. Doch das war es dann auch schon. Es wurde versprochen, dass zu einem späteren Zeitpunkt weiteres Gameplay und Systeme gezeigt werden, einschließlich der Frage, wie Gefährten in das Gameplay passen, und ein tieferer Blick auf die verschiedenen Level-Schauplätze, von denen wir wissen, dass zwei einen tiefen Dschungel namens Jungle und eine geschäftige, indisch inspirierte Stadt namens Chamiri umfassen. Aber ich würde gerne mehr über diese Elemente und Orte wissen, bevor ich anfange, mich für sie zu begeistern.

Wer den originalen Ankündigungstrailer zu Unknown 9: Awakening aus dem Jahr 2020 gesehen hat, dem wird auffallen, dass die Hauptfigur nun etwas anders aussieht. Mit der zusätzlichen Entwicklungszeit, die das Spiel in den letzten Jahren erhalten hat, hat das Team Anya Chalotra von The Witcher als Hauptfigur Haroona ins Boot geholt, während Chalotra sich in Mo-Cap gekleidet hat, um den Charakter zum Leben zu erwecken. Wir müssen sehen, ob die Schauspielerin ihren Charme nutzen kann, um Haroona mehr Tiefe zu verleihen, wenn wir mehr über die Figur und ihren Platz in der weiteren Unknown 9 -Welt erfahren, wenn mehr Informationen über das Spiel geteilt werden.

HQ

Alles in allem hat dieser frühe Blick auf Unknown 9: Awakening mein Interesse geweckt, aber ich werde ein wenig vorsichtig bleiben, was das Spiel angeht, bis ein klareres Bild gezeigt wurde. Während die Kämpfe viele Stärken zu haben scheinen, über die man sich unterhalten kann, die Grafik und Grafik von anständiger Qualität zu sein scheinen und die Erzählung Potenzial hat, freue ich mich darauf, mehr über die Geschichte und die Erkundung zu erfahren, um zu sehen, ob dieses Spiel wirklich debütieren und die richtigen Ziele erreichen kann.