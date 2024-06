Unknown 9: Awakening erhält einen Story-Trailer

HQ

Unknown 9: Awakening sollte diesen Sommer veröffentlicht werden, aber während des heutigen Summer Game Fest wurde klar, dass Reflektor Entertainment noch etwas Zeit braucht, um es fertigzustellen. Wir müssen bis irgendwann in diesem Herbst warten, bevor wir in die Rolle der jungen Frau Haroona schlüpfen können, die die interessante Fähigkeit besitzt, in eine mysteriöse Dimension namens The Fold zu springen, die ihr viele interessante Eigenschaften im Kampf gegen ihre Feinde verleiht.

Um die Verzögerung auszugleichen, boten sie zumindest einen rasanten neuen Story-Trailer an, in dem weitere Details enthüllt werden. Im Moment wurde jedoch noch kein Veröffentlichungsdatum festgelegt, aber es ist irgendwann im Herbst, wenn sich bis dahin nichts ändert. Sie können sich den Trailer unten ansehen.