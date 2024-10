HQ

Manchmal hat man das Gefühl, dass es Videospiele nur in einer von zwei Größen gibt: Entweder Titel, die allgemein unter dem Schlagwort "AAA/Triple A" bekannt sind, was sich auf Blockbuster-Spiele bezieht, die mit einem gigantischen Team und einem Budget entwickelt wurden, das dem BIP eines kleineren Landes entspricht, oder ein kleiner und skurriler Indie-Liebling, der in jemandes Garage entwickelt wurde. Die Realität ist natürlich viel facettenreicher. Eine der Kategorien, die ich gelegentlich gerne erforsche, ist das, was man als "AA/Double-A" bezeichnen könnte: Spiele mit einem größeren Team und Budget als ein kleiner Indie-Titel, aber mit einem Stil und einer Gameplay-Mechanik, die eindeutig von den Besten und Größten der Branche inspiriert sind und bei denen der Ehrgeiz einfach darin besteht, ein unterhaltsames Spiel zu schaffen, keine technischen Grenzen zu überschreiten.

Das ist der Grund, warum Unknown 9: Awakening mein Interesse geweckt hat, als es Anfang des Jahres auf der Summer Game Fest vorgestellt wurde. Hier lernen wir eine brandneue IP von einem neuen Studio mit einer neuen Geschichte und neuen Charakteren kennen, aber mit Mechaniken und Setting, die eine Uncharted Atmosphäre vermitteln. Das Konzept ist jedoch nicht auf den Gaming-Bereich beschränkt, da es sich um ein neues Multimedia-Franchise handelt, das einen Podcast, Comics, zwei Romane und "weitere in Kürze" umfasst, so die offizielle Website von Bandai Namco. Sicherlich ein vielversprechendes Verkaufsgespräch, aber nachdem ich mehrere Stunden mit Unknown 9: Awakening verbracht habe, wünsche ich mir vor allem, dass dieses Spiel etwas mehr Zeit zum Backen im Ofen hätte bekommen können, denn die Risse und strukturellen Schwächen sind nur allzu offensichtlich.

Der zentrale Teil des Settings in Unknown 9: Awakening ist eine geheime Weltordnung und eine wahre Geschichte hinter der Geschichte, wie wir sie kennen. Die alte Sahin-Zivilisation ist vor Tausenden von Jahren verschwunden, und alles, was von ihrem Vermächtnis übrig geblieben ist, sind Ruinen und Geschichten über die Unknown 9, neun Unsterbliche, die über die Welt wachen. Spulen wir vor ins Indien des frühen 20. Jahrhunderts, wo wir die junge Frau Haroona treffen, die ihren Mentor rächen will, was sie in einen Machtkampf zwischen der verborgenen Ordnung Leap Year Society und ihrer Ausbruchsgruppe Ascendants wirft. Glücklicherweise ist Haroona alles andere als hilflos, denn sie ist eine Quästorin mit der Fähigkeit, in die unsichtbare Welt der Fold einzudringen, um versteckte Hinweise zu finden, sich an Feinden vorbeizuschleichen und diejenigen zu bekämpfen, die hinter ihr her sind.

Werbung:

Die Pulp Fiction-artige Interpretation des frühen 20. Jahrhunderts ist hier ein wichtiger Teil des Verkaufsgesprächs, das Unknown 9: Awakening wunderbar erfüllt. Das Mash-up aus exotischen Orten, verborgenen Orden, verlorenen Zivilisationen und einem Schattenreich, das nur wenigen zugänglich ist, ist gut zusammengestellt. Fügen Sie dem Mix Revolverhelden, Luftschiffe, übertriebene Technologie, die ihrer Zeit weit voraus ist, und Flugzeuge der alten Schule hinzu, und das Gefühl des Abenteuers ist komplett. Wenn du wie ich ein gutes Abenteuer über die Jagd nach verlorenen Schätzen oder alten Zivilisationen zu schätzen weißt, sind dieses Setting und diese Geschichte wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Die Charaktere sind ebenfalls einnehmend und interessant, angeführtThe Witcher von der Schauspielerin Anya Chalotra in ihrem Videospieldebüt als Haroona, eine Aufgabe, die sie recht gut meistert. Wenn das Ganze von gut komponierter Musik begleitet wird, die immer für Stimmung sorgt, wird uns ein Paket präsentiert, das einen guten ersten Eindruck vermittelt. In vielerlei Hinsicht erinnert dies an The Order: 1886 auf PlayStation 4, einem Titel, der mit einem interessanten Setting und einer interessanten Hintergrundgeschichte viel versprechend war, aber bei dem die Umsetzung nicht den damaligen Erwartungen entsprach.

Leider ist nicht alles pfirsichfarben, wenn es um die Erzählung des Spiels geht, denn es gibt auch einige seltsame Schnitte zwischen den Schüssen in den Zwischensequenzen, was wiederum zu gehetzten Übergängen zwischen den einzelnen Orten führt. Die Zwischensequenzen fühlen sich im Allgemeinen unvollständig an, als ob mehrere Einstellungen fehlen oder als hätten die Entwickler keine Zeit gehabt, alles fertigzustellen, was sie geplant hatten (eine plausible Theorie, wenn man sich die Verzögerungen vor der endgültigen Veröffentlichung ansieht). Die Geschichte in Unknown 9: Awakening ist gut genug, aber mit einer noch strafferen Richtung hätte sie besser sein können, vielleicht sogar erstaunlich.

Werbung:

Das Gefühl eines gehetzten und unfertigen Produkts ist auch an der visuellen Front zu spüren. Unknown 9: Awakening versucht nicht, technische Grenzen zu überschreiten und ist innerhalb der Unreal Engine -Parameter gut definiert, kommt aber immer noch mit einer enttäuschend niedrigen Auflösung und viel visuellem Partikelrauschen auf PlayStation 5, was das Spiel viel weniger schmeichelhaft macht, als es hätte sein können oder sollen.

Das Spiel wird von einer instabilen Präsentation geplagt, die von ungleichmäßiger Bildrate und Bildzeit heimgesucht wird, und auffällige Stottern bei der Shader-Kompilierung helfen sicherlich nicht weiter. Darüber hinaus gibt es auf Konsolen keine Umschaltoption zwischen Qualitäts- und Leistungsmodus, was bedeutet, dass Sie bestenfalls mit 30 Bildern pro Sekunde konfrontiert sind. Zu den weiteren Problemen, die das Spielerlebnis beeinträchtigen, gehören körnige Animationen von Haaren, Bärten und Kraftfeldern sowie schlechte Gesichtsanimationen bei den meisten Nebencharakteren, die das Spiel daran hindern, seine vielversprechende Grafik so zum Leben zu erwecken, wie sie es verdient. Die technischen Probleme beschränken sich leider nicht nur auf die Optik, da man regelmäßig Bugs ausgesetzt ist, die im schlimmsten Fall einen Neustart erforderlich machen.

Wenn es um die Spielmechanik geht, fühlen sich Haroonas Abenteuer zunächst wie ein normales lineares Abenteuerspiel an. Du folgst einem klar definierten Pfad, sammelst unterwegs Sammelobjekte ein und kommst gelegentlich in ein Gebiet voller Feinde, denen eine Lektion erteilt werden muss. Es fühlt sich sicherlich wie ein Uncharted -Spiel oder andere von der Serie inspirierte Spiele an, wie z. B. A Plague Tale: Requiem, aber der Unterschied liegt in der kreativen und aufregenden Stealth-Mechanik von Unknown 9: Awakening. Haroonas Fähigkeiten als Quästorin geben ihr die Möglichkeit, den Körper eines Feindes zu bewohnen und ihn dazu zu bringen, seine Verbündeten anzugreifen, und im Laufe des Spiels kann sie lernen, von Feind zu Feind zu springen und so großes Chaos anzurichten, das mehrere Schläger auf einmal ausschalten kann. Du hast auch andere Werkzeuge zur Verfügung, um Feinde zu eliminieren, ohne gesehen zu werden, wie z. B. Objekte aus der Ferne zu sprengen oder zu sabotieren, dich unsichtbar zu machen und einen Stealth-Takedown von hinten durchzuführen. Die Verwendung all dieser Werkzeuge wird dringend empfohlen, da das Spiel am schwächsten ist, wenn du entdeckt wirst und mit deinen Handgreiflichkeiten kämpfen musst. Die Kampfmechanik ist einfach ungeschickt und ungenau, und ein unberechenbares Zielsystem hilft sicherlich nicht.

Es gibt viel zu schätzen an Unknown 9: Awakening. Luftschiffe, eine verborgene Weltgeschichte, geheime Orden, kreative Stealth-Mechaniken und eine schöne Folierung mit exotischen Schauplätzen in einer leicht übertriebenen Version des frühen 20. Jahrhunderts sind nur einige der positiven Aspekte hier. Das hätte leicht ein echter Hit der besten Doppel-A-Art werden können, wenn das Spiel nur ein wenig mehr Zeit, ein etwas größeres Budget und mehr Feinschliff erhalten hätte. Leider wird das Erlebnis auch durch schlechte Kämpfe, ungeschickte Regie und einige technische und visuelle Probleme verwirrt. Trotzdem ist es nicht schwer, hier den Rohdiamanten zu glänzen, und hoffentlich bekommen die Entwickler von Reflector nach ihrem Debüt in Zukunft mehr Möglichkeiten, denn hier steckt definitiv viel Potenzial.