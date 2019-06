Universitäten uneinig über Entscheidung der WHO, Videospielsucht als Krankheit einzuführen

Obwohl die Absicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO), ungesundes Spielverhalten als Krankheit einzustufen, bereits 2018 bekannt wurde, führt der Krankheitsregister "Gaming Disorder" offiziell erst seit einigen Tagen. Das hat bei Wissenschaftlern, Ärzten und Psychologen weltweit erneut für Aufmerksamkeit gesorgt.

Unter anderem haben eine Reihe von Forschern an der Universität von Sydney, insbesondere die Mitglieder der sogenannten "Gambling Treatment Clinic", Skepsis gegenüber der Klassifizierung gezeigt. In einem Interview mit WCCFTech sagte Professor Alex Blaszczynski, dass sie noch nicht über die erforderlichen Daten verfügen, um festzustellen, ob diese Störung einer Spielsucht (die mit dem Glücksspiel eng in Verbindung steht) gleichkommt.

"Obwohl Gaming Disorder durch übermäßiges Spielen zu Schäden führen kann, die das Studium, die Arbeit und die Beziehungen beeinträchtigen, muss das Konzept der Darstellung einer Verhaltensabhängigkeit erst noch festgelegt werden. Eine wichtige Frage ist der kausale Zusammenhang zwischen einer Reihe von sozialen Umweltfaktoren und Persönlichkeitsmerkmalen. Pathologisieren wir normales Verhalten angesichts der Tatsache, dass einige Formen des Videospiels beliebt sind und die Interaktion mit Gleichaltrigen fördern, indem wir sie als Suchtprozess bezeichnen?"

Was haltet ihr von dieser Aussage? Ist die WHO etwas zu schnell mit ihrer Initiative gewesen? Der Sony-Geschäftsführer glaubt das nicht und folgt dem Rat der Weltgesundheitsorganisation.