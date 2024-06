Universals Dark Universe scheint mit Invisible Man Meet & Greets den größten Betrug aller Zeiten zu machen

HQ

Universal hat große Pläne für seinen Epic Universe Park bei Universal Orlando Resort. Dazu gehören fünf einzigartig gestaltete Welten, von denen eine um Super Nintendo World, eine andere um How to Train Your Dragon und eine dritte weniger markenspezifisch ist und Dark Universe genannt wird.

Dies wird der traditionellere Stil sein, einen Horror- und Grusel-Themenbereich anzubieten, den wir in vielen Themenparks auf der ganzen Welt sehen, und mit der für nächstes Jahr geplanten Eröffnung dieser Region hat Universal enthüllt, was sie bieten wird.

Zusätzlich zu den Orten und Bereichen, die die Fans mit gruseliger Ästhetik verunsichern und erschrecken sollen, wird es auch zwei richtige Attraktionen geben. Die erste ist Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment, und hier wird Victor Frankensteins Ur-Ur-Ur-Enkelin die Aufgabe haben, mehrere Monster zu rehabilitieren, die das Land heimsuchen, und dann schließlich auch versuchen, Dracula zu zähmen. Die andere Fahrt wird Curse of the Werewolf sein und eine sich drehende Achterbahn sein, bei der Sie einen Waldweg entlang sausen und dabei Werwölfen ausweichen, die im Dunkeln lauern.

Diese Attraktionen befinden sich zusätzlich zu ein paar Themenrestaurants wie Das Stakehaus (ein Steakhouse mit Vampirthematik) und The Burning Blade Tavern (eine Taverne, die alle 20 Minuten in Flammen aufgeht).

Aber das Wichtigste, was unsere Aufmerksamkeit erregt hat, sind die Meet & Greets mit den Charakteren und wie Universal den größten Betrug aller Zeiten zu ziehen scheint. Während du durch das Dorf Darkmoor (wie das Gebiet genannt wird) wanderst, kannst du Schauspieler finden, die als Frankenstein's Monster, die Bride of Frankenstein, Ygor und die Invisible Man... Wir sind uns nicht sicher, wie man jemals erkennen wird, dass er tatsächlich da ist, aber dies scheint eine reife Gelegenheit für ein paar urkomische Fotos und Selfies mit einer Figur zu sein, die bekanntermaßen nicht einfach fotografiert werden kann.

