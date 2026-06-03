Universals britischer Freizeitpark enthüllt endgültigen Namen und Logo, der Bau beginnt bald zur Eröffnung 2031

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Universal hat am Mittwoch offiziell bestätigt, dass sein Freizeitpark im Vereinigten Königreich, gelegen in der Stadt Bedford, anderthalb Stunden von London entfernt, Universal United Kingdom Resort heißen wird und der Bau bald mit einem voraussichtlichen Eröffnungstermin im Jahr 2031 beginnen wird.

Laut Variety wird der Bau bald beginnen, und Comcast NBCUniversal hat sich verpflichtet, in den voraussichtlichen fünf Jahren, die der Bau des Resorts benötigt, mehr als 5 Milliarden Pfund (6,7 Milliarden US-Dollar) zu investieren.

Nach der Eröffnung des Freizeitparks – dem ersten seiner Art in Europa – wird Universal in den ersten zehn Betriebsjahren weitere 1 Milliarde Pfund (1,3 Milliarden US-Dollar) investieren. Die eingeschlossenen Fahrgeschäfte sollen sich um Jurassic World, Minions, Zurück in die Zukunft, Paddington, Der Herr der Ringe, James Bond und wahrscheinlich auch Harry Potter entwickeln. Vor über einem Jahr wurde ein Konzeptbild vorgestellt, aber es gab keine offizielle Bestätigung oder Ankündigung zu den Fahrgeschäften.

"Heute markiert einen bedeutenden Meilenstein auf unserer Reise, das Universal United Kingdom Resort mit immersivem Storytelling, spannenden Attraktionen sowie unvergleichlicher Kreativität und Innovation ins Vereinigte Königreich zu bringen", sagte Mark Woodbury, CEO und Vorsitzender von Universal Destinations & Experiences. "Dieser neue Freizeitpark und Resort wird so viele neue Möglichkeiten für die Menschen in Bedford und darüber hinaus schaffen und es uns ermöglichen, unsere einzigartigen Erfahrungen mit Gästen aus aller Welt zu teilen."