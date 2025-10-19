Universal wird nächstes Jahr den ersten "Kids Theme Park" seiner Art in Texas eröffnen

HQ

Denkt da nicht jemand an die Kinder? Nun, Universal hat es getan, und die Themenparkabteilung, die für ihre detaillierten und aufregenden Fahrgeschäfte in Harry Potter, Jurassic World oder Super Nintendo World bekannt ist, wird einen neuen Themenpark eröffnen, der nur Familien mit kleinen Kindern gewidmet ist. Dieser erste Park seiner Art mit dem Namen Universal Kids Resort wird ihnen auch dazu dienen, ihr Unterhaltungsangebot in den USA (derzeit nur an der West- oder Ostküste, in Kalifornien oder Orlando) zu dezentralisieren, da er irgendwann im nächsten Jahr in Frisco, Texas, eröffnet wird.

Wie sieht ein universeller Freizeitpark für Kinder aus? Offensichtlich kleiner und mit günstigeren Themen, aber auch farbenfroh und fröhlich, mit einem Hotel daneben und sieben Themenbereichen, basierend auf Minions, Trolls, Shrek, Push in Boots, Spongebob Schwammkopf, Gabbys Puppenhaus und Jurassic World (hauptsächlich inspiriert von der Netflix-Serie Camp Cretaceous von DreamWorks).

Universal teilte einige Konzeptzeichnungen, wie eine Stromschnellenfahrt, zwei kleine Achterbahnen, ein fliegendes Karussell, Meet & Greets mit Shrek oder eine Begegnung mit einem Velociraptor-Baby.

Werbung:

Details zu den Preisen wurden noch nicht bekannt gegeben, aber selbst wenn es sich eindeutig um einen kleineren Park handelt, wetten wir, dass er im Vergleich zu anderen regionalen oder familiengeführten Themenparks im Land immer noch teuer sein wird.

Wenn Sie Kinder haben, würden Sie sie ins Universal Kids Resort mitnehmen? Wir werden dich nicht verurteilen, wenn du erwachsen bist und auch dorthin gehen willst...

Werbung: