Universal wird aggressiver gegen Unternehmen vorgehen, die KI mit ihren Filmen trainieren

HQ

Da sich die KI immer mehr Hollywood nähert, beginnen einige Unternehmen, die neue Technologie zu akzeptieren, während andere sich dagegen wehren. Universal scheint eines der letztgenannten Studios zu sein, da es enthüllt hat, dass es harte Maßnahmen gegen Unternehmen ergreifen wird, die seine Filme zum Trainieren von KI-Modellen verwenden.

Laut The Hollywood Reporter werden Universal-Filme nun einen Haftungsausschluss enthalten, dass die Filme "nicht zum Trainieren von KI verwendet werden dürfen". Ähnliche Hinweise wurden bereits in den Credits von Drachenzähmen leicht gemacht, Jurassic World Rebirth und Bad Guys 2 gesichtet.

"Dieser Film ist durch die Gesetze der Vereinigten Staaten und anderer Länder geschützt. Die unerlaubte Vervielfältigung, Verbreitung oder Ausstellung kann zivilrechtlich und strafrechtlich verfolgt werden", heißt es in der Warnung.

Sollte ein Unternehmen diese Warnung ignorieren, ist Universal bereit, im Gerichtssaal in die Schlacht zu ziehen. Da KI-Bildgenerierungsmodelle und Videogenerierungsmodelle weiterhin Inhalte produzieren, die Filmen, die wir gesehen haben, unheimlich ähnlich sehen, werden vielleicht bald neue Rechtsstreitigkeiten beginnen.

Werbung: