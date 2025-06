Universal und Outright haben sich für ein brandneues Gabby's Dollhouse-Spiel zusammengetan

Outright hat eine arbeitsreiche zweite Jahreshälfte 2025 geplant, da der Publisher, der für seine familienfreundlichen Spiele bekannt ist, die sich an Kinder richten, immer mehr Projekte ankündigt, die im Herbst erscheinen werden. Der nächste ist ein brandneuer Gabby's Dollhouse Titel, einer, der ein 3D-Narrative-Adventure ist, das auf jede Plattform kommen wird.

Das Spiel mit dem Titel Gabby's Dollhouse: Ready to Party dreht sich um Gabby und ihren Katzenfreund Pandy Paws, während sie sich auf die ultimative Party vorbereiten. Dazu musst du die catavator verwenden, um eine Reihe aufregender und abwechslungsreicher Räume im Dollhouse zu erkunden, von denen jeder mit verschiedenen Aktivitäten und Minispielen vollgestopft ist. Einige Beispiele für das Angebot sind:

"Vom Basteln mit Mama und Baby Box im Bastelraum über das Tanzen mit DJ Catnip im Musikraum bis hin zum Backen von süßen Leckereien mit Cakey in der Küche bietet jede Ecke ein neues Abenteuer."

Das Spiel kann komplett alleine oder mit einem Freund im lokalen Koop-Modus gespielt werden, und zusätzlich zum Gameplay gibt es auch die Möglichkeit, Outfits und Gegenstände zu sammeln, um Gabbys Aussehen anzupassen.

Was den Veröffentlichungstermin von Gabby's Dollhouse: Ready to Party betrifft, wird das Spiel am 19. September auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch 1 erscheinen, kurz bevor der neue Film am 26. September in die Kinos kommt. Es ist eine großartige Zeit, um ein Gabby-Fan zu sein.

Schaut euch den Ankündigungstrailer unten an, sowie eine Reihe von Bildern aus dem Spiel.