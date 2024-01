Universal sucht einen neuen Regisseur für den nächsten Exorzist-Film

HQ

In einer vielleicht nicht überraschenden Wendung der Ereignisse wird Regisseur David Gordon Green nicht zurückkehren, um den nächsten Film der Exorzist-Reihe zu inszenieren. Da Gordon Green nicht mehr im Spiel ist, sucht Universal derzeit einen neuen Regisseur für die kommende Fortsetzung von Believer.

Dies geschah, nachdem Believer sowohl von Fans als auch von Kritikern vernichtende Kritiken erhalten hatte. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat der Film eine schwache Bewertung von 4,8 von 10 Punkten auf IMDb und auf Rotten Tomatoes eine ähnlich schlechte Bewertung von 22 %. Dies war natürlich eine große Enttäuschung für Universal, da das Studio im Juli 2021 400 Millionen US-Dollar ausgab, um die Franchise-Rechte für eine Trilogie zu erwerben.

Wie Deadline berichtet, sollte The Exorcist: Deceiver am 18. April 2025 in die Kinos kommen, aber dieser wird nun von Lionsgates Michael-Jackson-Biopic Michael besetzt. Vor diesem Hintergrund steht derzeit noch kein Termin für die kommende Fortsetzung fest.