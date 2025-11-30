Universal plant bereits weitere Wicked-Filme

HQ

Jetzt, da beide Wicked-Filme bewiesen haben, dass sie der Schwerkraft trotzen und an die Spitze der Kinokassen steigen können, scheint Universal Pictures noch nicht bereit zu sein, das Universum loszulassen. Laut dem Chief Marketing Officer des Studios, Michael Moses, werden gerade bei Universal weitere Filme in der Welt von Oz entwickelt.

"Wegen des Erfolgs von 'Wicked', aber auch wegen der Fangemeinde haben wir fast die Verantwortung, herauszufinden, wie wir in diesem Universum weitermachen können." sagte Moses zu Vulture. "Haben wir es schon herausgefunden? Nein. Aber es gibt Dinge im Gange."

Das ursprüngliche Wicked-Stück basiert auf einem Buch von Gregory Maguire, das 1995 veröffentlicht wurde. Seit dieses Buch durchgestartet ist, hat Maguire eine Vielzahl weiterer Bücher über Oz geschrieben, aber es gibt auch andere Ideen, die im Wind schweben.

Wohin soll das Wicked-Universum als Nächstes gehen?