Universal Pictures dreht einen Just Cause Film

Wo früher Verfilmungen von Videospielen wegen ihrer schlechten Qualität oft verspottet wurden, ist die Situation heute völlig anders. Es werden viele großartige Serien produziert, darunter The Last of Us, Fallout und Castlevania - und The Super Mario Movie war ein großer Erfolg.

Infolgedessen sucht Hollywood verzweifelt nach Spielen, die verfilmt werden sollen, und das nächste bestätigte Projekt in der Pipeline ist Just Cause. Der Film basiert auf der actiongeladenen Spieleserie des schwedischen Entwicklers Avalanche Studios, und es wird Universal Pictures sein, das die Ehre hat, das Projekt an Land zu ziehen.

Der Regisseur wurde bereits bestätigt und es wird Blue Beetle-Schöpfer Ángel Manuel Soto sein, der die Verfilmung leitet, aber ansonsten sind Details rar. Auf den ersten Blick sollten die Abenteuer von Rico Rodriguez im Film gut funktionieren, aber die Spiele verlassen sich stark auf das Experimentieren mit verrückter Physik und die Entdeckung einer großen Spielwelt mit Enterhaken und Wingsuit - das sind Faktoren, die vielleicht etwas schwieriger zu erfassen sind, findest du nicht?

Danke The Hollywood Reporter