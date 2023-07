Universal Orlando Resort bekommt nächstes Jahr ein DreamWorks-Themenland

HQ

Die Universal Themenparks verfügen über einige der vielfältigsten Sammlungen von Themenländern. Sei es Transformers, Fast and Furious, Jurassic Park, The Simpsons, Harry Potter, Super Nintendo World, die Liste geht weiter und weiter. Im Jahr 2024 wird diese Liste weiter erweitert, da das Universal Orlando Resort in Florida ein DreamWorks-Themenland eröffnen wird.

Das Land, das von DreamWorks Animations' Sammlung von Charakteren inspiriert ist, wird Franchises wie Shrek, Kung Fu Panda, Trolls und Gabby's Dollhouse alle erhalten familienfreundliche Erlebnisse. Es gibt keine Erwähnung der Einzelheiten, dh ob es neue Fahrgeschäfte und Attraktionen als Teil des Landes geben wird, aber uns wird gesagt, dass die Charaktere für Meet-n-Greets zur Verfügung stehen werden.

Ebenso wurde kein konkretes Eröffnungsdatum für das Land genannt, was bedeutet, dass wir nur warten müssen, bis Universal weitere Informationen hat, die wir mitteilen können.