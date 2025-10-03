Universal Orlando eröffnet Achterbahn im Epic Universe nach tödlichem Unfall wieder

HQ

Das Universal Orlando Resort hat bekannt gegeben, dass die Achterbahn Stardust Racers von Epic Universe, die im vergangenen Frühjahr eingeweiht wurde, am Samstag, den 4. Oktober, wiedereröffnet wird. Die Achterbahn wurde nach einem tragischen Unfall, bei dem ein Mann beim Fahren der Achterbahn ums Leben kam, für zwei Wochen geschlossen.

Kevin Zavala Rodriguez, 32, war nach Beendigung der Fahrt nicht ansprechbar und starb später in einem Krankenhaus. Es wurde berichtet, dass er an den Folgen von "mehreren stumpfen Aufprallverletzungen" starb, die die Sicherheit des Fahrgeschäfts ernsthaft beeinträchtigten. Eine Studie von Universal und dem Hersteller der Fahrgeschäfte, der deutschen Firma Mack Rides (Eigentümer des Europa-Park), ergab jedoch, dass die Fahrt wie vorgesehen funktionierte.

Am Freitagabend schickte Karen Irwin, Präsidentin des Universal Orlando Resorts, einen Brief an die Mitarbeiter, in dem sie die Wiedereröffnung der Fahrt am Samstag bestätigte: "Unsere umfassende technische und betriebliche Überprüfung bestätigte, dass die Fahrsysteme während des gesamten Einstiegsprozesses, während der Dauer der Fahrt und bei der Rückkehr des Fahrfahrzeugs zur Station ordnungsgemäß funktionierten, und unsere Teammitglieder befolgten die Verfahren während der gesamten Zeit."

Unabhängige, parallele Überprüfungen fanden auch bei der Universal-Achterbahn keine Fehler

Irwin bestätigt, dass die Überprüfung mit lokalen Beamten durchgeführt wurde und der Bundesstaat Florida die Tests beobachtete, und ein unabhängiger Achterbahningenieur führte ebenfalls eine eigene Untersuchung durch und fand keine Fehler.

"Sicherheit hat für uns wie immer oberste Priorität. Um den Gästen bei der Entscheidung, ob sie eine Attraktion fahren können oder nicht, weiter zu helfen, aktualisieren wir die Betriebsabläufe und die Beschilderung der Attraktionen, um die bestehenden Fahrwarnungen und die Anforderungen an die physische Berechtigung bei Stardust Racers und anderen Fahrgeschäften zu verstärken", sagte Irwin. Das Opfer benutzte aufgrund einer früheren Wirbelsäulenverletzung einen Rollstuhl, obwohl ihre Familie sagte, dass er schon viele andere Achterbahnen gefahren ist.

"Als eine Familie von Universal Orlando sprechen wir der Familie und den Angehörigen von Herrn Rodriguez Zavala weiterhin unser tiefstes Mitgefühl und Beileid für ihren Verlust aus. Ich bin sehr dankbar für die Professionalität, das Mitgefühl und die Fürsorge, die unser Team während und nach diesem tragischen Ereignis gezeigt hat."