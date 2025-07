Universal leakt versehentlich Five Nights at Freddy's 2 Trailer

HQ

Zum Glück für uns in Europa, die diesen Donnerstag schon seit ein paar Stunden unterwegs sind, hat sich jemand von Universal ein wenig verkalkuliert und auf offiziellen Kanälen den offiziellen Trailer zu Five Nights at Freddy's 2 gepostet, der Fortsetzung des erfolgreichen Horror-Videospiels, den sie zusammen mit Blumhouse produzieren. Diese Ankündigung sollte eine der Überraschungen sein, die sie sich für ein Panel aufgehoben haben, das heute auf der San Diego Comic-Con stattfinden wird (die ursprüngliche San Diego Comic-Con, nicht die Malaga-Ausgabe in ein paar Monaten).

Darüber hinaus bestätigt der Trailer, dass der Kinostart des Films weltweit der 5. Dezember sein wird. Was die Handlung betrifft, so spielt die Handlung ein Jahr nach den Ereignissen des Originals und folgt den Charakteren von Josh Hutcherson, Elizabeth Lail und Piper Rubio, die mit den Folgen des Verlassens der Pizzeria umgehen müssen... bis neue Probleme auftauchen.

Schauen Sie sich die vollständige Zusammenfassung und den Trailer zu Five Nights at Freddy's 2 unten an.

"Ein Jahr ist vergangen seit dem übernatürlichen Albtraum bei Freddy Fazbear's Pizza. Die Geschichten über das, was dort passiert ist, wurden zu einer kitschigen lokalen Legende verdreht, die das allererste Fazfest der Stadt inspirierte. Der ehemalige Wachmann Mike (Josh Hutcherson) und die Polizistin Vanessa (Elizabeth Lail) haben Mikes 11-jähriger Schwester Abby (Piper Rubio) die Wahrheit über das Schicksal ihrer animatronischen Freunde verschwiegen. Aber als Abby sich hinausschleicht, um sich wieder mit Freddy, Bonnie, Chica und Foxy zu verbinden, wird dies eine schreckliche Reihe von Ereignissen in Gang setzen, die dunkle Geheimnisse über die wahre Herkunft von Freddy's enthüllen und einen längst vergessenen Horror entfesseln, der jahrzehntelang verborgen war."