Universal kündigt Pläne zur Eröffnung eines Horror Unleashed-Standorts in Chicago an

Universal ist in letzter Zeit mega gewachsen und hat sein Freizeitparkgeschäft in großem Tempo erweitert, da das Unterhaltungsunternehmen Pläne zur Eröffnung eines Freizeitparks in Großbritannien angekündigt und kürzlich auch die Türen zu seinem neuen Reiseziel in Orlando geöffnet hat. Aber das wird noch nicht alles sein, denn es wurden Pläne für den Start eines neuen Horror Unleashed -Standorts bekannt gegeben, der in Chicago, Illinois, landen soll.

Es wird nach dem Reiseziel in Las Vegas der zweite Standort für das immersive Unterhaltungserlebnis Horror Unleashed und der erste Ausflug in die Region für das Themenparkgeschäft von Universal sein. Es wird auf Chicago Avenue basieren und was es den Fans bieten könnte, sagte Page Thompson, Präsident von Universal Destinations & Experiences:

"Universal Horror Unleashed hält, unser Versprechen zu halten, hochgradig immersive und furchterregende Horrorerlebnisse zu schaffen, die die Fans das ganze Jahr über ansprechen. Wir freuen uns, dieses mutige Konzept in Chicago zum Leben zu erwecken, einer Stadt, die für ihre lebendige Kultur bekannt ist. Wir sind dankbar für die Unterstützung der Stadt, während wir diesen ruhenden Ort in eine einzigartige Attraktion verwandeln, die unsere Expertise im Geschichtenerzählen und unsere Fähigkeit zeigt, überwältigende Erlebnisse zu bieten, die die Erwartungen der Gäste übertreffen."

Zu den genauen Informationen oder Eröffnungsterminen wird noch mit dem Kopf geworfen, da die einzigen anderen Informationen den Hinweis enthalten, dass das Erlebnis "Storytelling der nächsten Stufe" bieten wird, das "immersive, horrorzentrierte Unterhaltung bietet, die über die Themenparks hinausgeht und den Gästen gruseligen Nervenkitzel, furchterregende Umgebungen und unvergessliche Schrecken bietet". Erwarten Sie, dass sich dies auch auf die Auswahl an Speisen und Getränken und die verfügbaren Waren erstreckt.

