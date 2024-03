Universal hat seinen Wolf Man Neustart auf 2025 verschoben

Universal hat den Veröffentlichungstermin seines Wolfman-Remakes auf 2025 verschoben. Der Film sollte ursprünglich am 25. Oktober 2024 Premiere feiern, wird nun aber am 17. Januar 2025 in die Kinos kommen.

Unter der Regie von Saw-Co-Autor Leigh Whannell ist der Film ein Reboot des gleichnamigen Films aus dem Jahr 1941, der einen schaurigen Ton verspricht. Darin geht es um einen Mann, dessen Familie von einem tödlichen Raubtier terrorisiert wird.

Produziert von Blumhouse-CEO Jason Blum, spielen Christopher Abbott (Catch 22, It Comes at Night), Julia Garner (The Perks of Being a Wallflower) und Sam Jaeger (The Handmaid's Tale) die Hauptrollen.

Danke, Abwechslung.