Universal hat drei Live-Action-Lego-Filme in der Entwicklung

In der Vergangenheit wurden mehrere Lego-Filme gedreht, jeder mit einer wunderbaren Animationstechnik, die die gemauerten Welten wirklich zum Leben erweckte. Zwischen The Lego Movie, The Lego Batman Movie und sogar dem kommenden Piece by Piece Pharrell Williams Biopic. Universal hat nicht die Absicht, Lego auf der großen Leinwand verblassen zu lassen, und es wird nun berichtet, dass der Produktionsriese drei Lego-Filme in der Entwicklung hat. Aber es scheint einen seltsamen Haken zu geben.

Deadline berichtet, dass drei Live-Action-Lego-Filme in Produktion sind. Die Erwähnung von Live-Action führt zu der Frage, ob diese echte Menschen in einer gemauerten Welt zeigen werden, wie es im bald erscheinenden Debüt A Minecraft Movie ähnlich ist, oder ob es sich stattdessen eher um einen anderen Animationsstil oder eine andere Filmtechnik handelt.

Unabhängig davon, was passieren wird, kennen wir die drei Filmemacher, die an der Spitze jedes Projekts stehen, wobei der erste Jake Kasdan der Regisseur von Jumanji ist. Sein Projekt wird als originelle Idee beschrieben, aber weitere Informationen zur Handlung bleiben unklar.

Der zweite Film wird von Patty Jenkins inszeniert, und dieses Projekt wird als überarbeitetes Werk eines Drehbuchs angesehen, das ursprünglich mit dem ehemaligen PräsidentenDC Entertainment Geoff Johns geschrieben wurde, was die Frage aufwirft, ob es sich um ein Wonder Woman oder auch ein DC Lego-Projekt handeln wird.

Zu guter Letzt haben wir noch Joe Cornish, der einen Film dreht, der auf einer Überarbeitung des Drehbuchs von Heather Anne Campbell von Rick & Morty basiert. Wir haben im Moment auch keine weiteren Informationen zu diesem Projekt, über das wir weitergehen können.

Universal hat auch noch kein Datum für einen dieser Lego-Filme festgelegt.