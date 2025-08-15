Universal gewann den Bieterkrieg und besitzt nun die Rechte an allen Jason Bourne-Büchern

Nachdem das Jason Bourne-Franchise fast 20 Milliarden Dollar (insgesamt) eingespielt hatte, geriet es ins Stocken und steht seit mehreren Jahren still, aber jetzt gibt NBC/Universal bekannt, dass es einen hektischen Bieterkrieg gegen sieben andere Filmstudios/Streaming-Unternehmen um die Rechte an allen noch nicht verfilmten Bourne- und Treadstone-Büchern gewonnen hat und dass es sich beeilen wird, so schnell wie möglich wieder neue Filme und Serien zu starten.

Universal Pictures sagt dies über den Deal (via Variety):

"Seit seinem Debüt im Jahr 2002 hat das kultige Bourne-Franchise das Spionagegenre mit bahnbrechenden Filmen neu geprägt, die neue Maßstäbe für filmische Action gesetzt haben. Wir sind voller Energie, das Bourne-Universum mit aufregenden neuen Geschichten für ein globales Publikum in die Zukunft zu erweitern."

Jeffrey Weiner, Vorsitzender und CEO von Captivate Entertainment und Testamentsvollstrecker von Ludlums Nachlass:

"Wir sind begeistert, dass das Bourne-Franchise bei Universal bleiben wird. Wir freuen uns darauf, mit dem Universal-Team zusammenzuarbeiten, um das Bourne-Franchise auf die verschiedenen Plattformen von Universal auszuweiten."

