Universal fordert erhebliche Budgetkürzungen für das letzte Kapitel von Fast & Furious

HQ

Nachdem das Fast & Furious-Franchise die Kinos mit explosiver Action und himmelhohen Produktionskosten dominiert hat, befindet es sich nun an einem Scheideweg. Laut dem Wall Street Journal besteht Universal Pictures darauf, dass der nächste Film – von dem "gesagt" wird, dass er der letzte ist – mit einem deutlich reduzierten Budget gedreht werden muss. Der Schritt erfolgt nach den finanziellen Exzessen, die Fast X geplagt haben.

Mit seinen bisher elf Filmen hat das Franchise weltweit mehr als 7 Milliarden Dollar eingespielt, aber die einst unaufhaltsame Dynamik zeigt Anzeichen einer Verlangsamung. Die Begeisterung des Publikums lässt nach, während die Kosten weiter steigen – eine Kombination, die einfach nicht nachhaltig ist. Der letzte Eintrag, Fast X, war mit einem Produktionsbudget von 340 Millionen US-Dollar und weltweiten Einnahmen von rund 705 Millionen US-Dollar sowohl das teuerste als auch eines der am wenigsten profitablen Kapitel.

Die Produktion des nächsten Films, der vorläufig als Fast X -2 bekannt ist, ist völlig ins Stocken geraten. Es gibt kein fertiges Drehbuch, und einige der Hauptdarsteller haben noch nicht einmal Verträge unterschrieben. Die Haltung von Universal ist glasklar: Die Kosten bei etwa 200 Millionen US-Dollar halten, oder das Projekt wird ganz verworfen. Das ist eine drastische Kürzung im Vergleich zu Fast X.

Vin Diesel, der das Herz und der Motor der Saga war, hat öffentlich gesagt, dass der Film im April 2027 in die Kinos kommen könnte, aber nur, wenn Universal seinen drei Bedingungen zustimmt: dass er hauptsächlich in Los Angeles spielt, zu seinen Wurzeln als Straßenrennfahrer zurückkehrt und Toretto irgendwie durch CGI wieder mit Paul Walkers Figur zusammenbringt. Bisher gibt es noch keine offiziellen Produktionspläne oder Termine – alles ist noch in der Schwebe.

In der Zwischenzeit erwägt Universal Berichten zufolge, das Fast-Universum durch Spin-offs oder sogar eine TV-Serie mit geringerem Budget zu erweitern, in der Hoffnung, die Marke ohne ein weiteres Milliarden-Dollar-Glücksspiel am Leben zu erhalten.

Würdest du dir einen letzten Film wünschen, der alles miteinander verbindet – oder bist du bereit, das Franchise für immer in den Schatten zu stellen?