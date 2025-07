Universal erweitert Themenparks um Five Nights at Freddy's und WWE-Spukhäuser

HQ

Die Halloween Horror Nights der Universal Studios sind jetzt noch gruseliger, denn für das besondere Event der Themenparks im Laufe des Jahres wurden zwei weitere Attraktionen angekündigt. Freddy Fazbear's Pizzeria und The Horrors of the Wyatt Sicks bilden zwei neue Spukhäuser für die Veranstaltung.

Die Halloween Horror Nights beginnen am 29. August im Universal Orlando Resort und am 4. September in den Universal Studios Hollywood. In den Fünf Nächten in Freddys Spukhaus schlüpfst du in die Rolle von Mike, der versucht, in der verwunschenen Pizzeria zu überleben. Chica, Bonnie, Foxy, Mr. Cupcake und natürlich Freddy selbst werden erscheinen und die Besucher durch die Attraktion begleiten.

The Horrors of the Wyatt Sicks folgt den WWE-Superstars, den Wyatt Sicks und besteht aus fünf Domains für jeden der Charaktere in der Wrestling-Gruppe. Außerdem wird es im Rahmen der diesjährigen Halloween Horror Nights eine Attraktion zum Thema Terrifier geben, zusammen mit einem Fallout-Haus und einem neuen Haus zum Thema Freitag der 13.

