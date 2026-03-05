Universal enthüllt die Autos der neuen Fast & Furious-Drift-Achterbahn in Hollywood

HQ

Universal Studios Hollywood hat endlich die Autos vorgestellt, die in ihrer neuesten Achterbahnfahrt im Freizeitpark von Los Angeles, Fast & Furious: Hollywood Drift, zu sehen sein werden. Nach monatelangen Tests enthüllte Universal endlich die Züge, die diese "driftende" Achterbahn bauen werden: im Grunde eine rotierende Achterbahn, wobei jeder Wagen mit zwei Reihen vorgibt, ein echter Wagen zu sein.

Konkret werden die vier Autos in jedem Zug der Dodge Charger, Mazda RX-7, Nissan Skyline GT-R und Toyota Supra sein – alles ikonische Autos aus der Geschichte der Fast & Furious-Reihe.

Die Achterbahn, die auf dem Hügel liegt, der den kalifornischen Freizeitpark in zwei Teile teilt, verfügt über ein einzigartiges Layout, das von Intamin entworfen wurde, mit schnellen Beschleunigungen, vielen Airtime-Momenten und Inversionen sowie der zusätzlichen Spannung drehender Autos, die in den Kurven "driften".

Eine ähnliche Achterbahn desselben Typs wird ebenfalls im Schwesterpark in Orlando, Universal Studios Florida, gebaut und wird die alte und lächerliche Fast & Furious: Supercharged Attraktion ersetzen, die 2015 eröffnet wurde. Möchten Sie diese Achterbahn fahren?

