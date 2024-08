Universal dreht einen Film über das Spiel von Devolver Digital Ruiner

HQ

Es gab eine Zeit, in der ein Film, der auf einer Videospiel-Franchise basierte, in mehr als einer Hinsicht dazu verdammt war, schlecht zu sein. Aber seitdem haben sich die Dinge geändert. Der "Super Mario Bros."-Film war ein großer Erfolg, ebenso wie die TV-Serie "The Last of Us". Aber dann haben wir erst kürzlich so etwas wie Borderlands bekommen, was eine große Enttäuschung und ein großer finanzieller Misserfolg war. Es muss jedoch gesagt werden, dass Kim Olsen von Gamereactor den Borderlands-Film mochte.

Auch wenn der Borderlands-Film ein schlechtes Omen war, hindert er nicht daran, neue Filme zu machen, die auf Videospielen basieren. The Hollywood Reporter hat enthüllt, dass Universal einen Film über Ruiner produziert, ein Videospiel, das von Reikon Games entwickelt und bereits 2017 von Devolver Digital veröffentlicht wurde.

Ruiner wird von Wes Ball inszeniert, der zuletzt Kingdom of the Planet of the Apes inszeniert hat. Das Drehbuch wird von Michael Arlen Ross geschrieben. Die produzierende Seite der Dinge ist ziemlich langwierig. Die Produzenten sind Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg, Ball und Joe Hartwick Jr., während die ausführenden Produzenten Timothy I. Stevenson, Dan Jevons, Marek Roefler, Magdalena Tomkowicz und Jakub Stylinski sind.

Das Videospiel Ruiner "ist ein brutaler Action-Shooter, der im Jahr 2091 in der Cyber-Metropole Rengkok spielt. Ein verdrahteter Psychopath schlägt gegen ein korruptes System vor, um die Wahrheit aufzudecken und seinen entführten Bruder unter der Anleitung eines geheimnisvollen Hackerfreundes zurückzuholen", heißt es in der Beschreibung des Spiels auf Steam. Sie können die Rezension von Gamereactor über das Spiel hier lesen.