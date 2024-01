Unity wird von der größten Entlassung in der Unternehmensgeschichte betroffen sein

HQ

Unity hatte eine sehr, sehr schwierige zweite Hälfte des Jahres 2023, in der das Game-Engine-Unternehmen nach der Entwicklung und geplanten Umsetzung des Runtime Fee -Konzepts mit Entlassungen und dann massiven Gegenreaktionen konfrontiert wurde. Aber es sieht so aus, als würde das Jahr 2024 für das Unternehmen nicht besser beginnen, denn The Verge hat nun berichtet, dass Unity mit der größten Entlassung aller Zeiten in seiner Geschichte konfrontiert wird.

Unity wird 25 % seiner gesamten Belegschaft entlassen, was rund 1.800 Arbeitsplätzen entspricht. Dies wurde in einer Einreichung bei der Securities and Exchange Commission enthüllt, in der darauf hingewiesen wurde, dass die Entlassungen im Rahmen von "Umstrukturierungen und Neuausrichtungen auf das Kerngeschäft und zur Positionierung für langfristiges und profitables Wachstum" stattfinden.

Es sollte gesagt werden, dass Unity angekündigt hat, dass es gegen Ende 2023 wahrscheinlich weitere Entlassungen geben wird, und aus der Einreichung geht nicht hervor, ob diese zusätzlichen 1.800 verlorenen Arbeitsplätze zu den früheren Entlassungen Ende letzten Jahres hinzukommen. Wie auch immer, es ist klar, dass viele Individuen ihren Job bei der Spiele-Engine-Firma verloren haben und haben.