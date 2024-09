Unity streicht seine verleumdete Runtime Fee

HQ

Letztes Jahr sorgte Unity für Aufsehen, als sie ihren neuen Plan namens "Runtime Fee" vorstellten. Dieser Plan sah vor, Entwickler basierend auf der Anzahl der Installationen ihrer Spiele zu besteuern, sobald bestimmte Meilensteine erreicht wurden. Die Reaktion auf diesen Vorschlag war überwältigend negativ. Entwickler kritisierten die zusätzliche Kostenbelastung, und einige erwogen sogar den Wechsel zu Epic Games' Unreal Engine als Alternative, um den neuen Gebühren zu entkommen. Die Kontroversen rund um diesen Plan verdeutlichten die Spannungen zwischen den Bedürfnissen der Entwickler und den Geschäftsstrategien der Plattformanbieter.

Nun, nach einem manischen Jahr, in dem der geschmähte CEO John Riccitiello zurückgetreten ist, hat der neue Chef von Unity, Matt Bromberg, eine Erklärung veröffentlicht, in der er enthüllt, dass der Runtime Fee den Weg des Dodo geht und dass Unity zu dem abonnementbasierten Modell zurückkehren wird, das er zuvor verwendet hat.

Zu der Entscheidung fügt Bromberg hinzu: "In den letzten 20 Jahren haben wir uns mit brillanten Designern und Entwicklern, Künstlern und Ingenieuren, Publishern und Plattformen zusammengetan, um eine Welt zu schaffen, in der großartige Spiele von jedem und für jeden entwickelt werden können. Wir nannten es "Demokratisierung der Spieleentwicklung", und es ist auch heute noch unsere Kernaufgabe.

"Wir können diese Mission jedoch nicht im Konflikt mit unseren Kunden verfolgen. Im Kern muss es sich um eine vertrauensvolle Partnerschaft handeln. Ich konnte in den letzten drei Monaten mit vielen von Ihnen in Kontakt treten, und ich habe immer wieder gehört, dass Sie sich eine starke Unity wünschen und verstehen, dass Preiserhöhungen ein notwendiger Teil dessen sind, was es uns ermöglicht, in die Weiterentwicklung des Gaming-Sports zu investieren. Aber diese Erhöhungen müssen nicht in einer neuartigen und umstrittenen neuen Form kommen. Wir möchten auf die richtige Art und Weise einen fairen Preis zu einem fairen Preis liefern, damit Sie sich weiterhin wohl fühlen, wenn Sie Ihr Geschäft langfristig mit Unity als Partner aufbauen. Und wir sind zuversichtlich, dass wir, wenn wir gute Partner sind und großartige Software und Dienstleistungen liefern, kaum an der Oberfläche dessen gekratzt haben, was wir gemeinsam erreichen können."

Das bedeutet, dass Entwickler weiterhin völlig kostenlos auf Unity Personal zugreifen können und sogar von einer doppelt so hohen Umsatzobergrenze (200.000 $ statt 100.000 $) profitieren, was bedeutet, dass sie keine Gebühren sehen werden, bis ihr Spiel diese höhere Umsatzzahl überschreitet. Die Stufen Unity Pro und Enterprise erhalten jedoch Kostenerhöhungen, wobei Pro um 8 % und Enterprise um 25 % steigen.

Bromberg schließt mit den Worten: "Von diesem Zeitpunkt an beabsichtigen wir, zu einem traditionelleren Zyklus zurückzukehren, bei dem mögliche Preiserhöhungen nur auf jährlicher Basis berücksichtigt werden. Wir verpflichten uns weiterhin, dass Sie, wenn wir die Bedingungen für die Editor-Software in einer Weise ändern, die sich auf Sie auswirkt, Ihre aktuelle Version der Software weiterhin zu den zuvor vereinbarten Bedingungen verwenden können, solange Sie diese Version weiterhin verwenden."

Er fasst zusammen: "Die Abschaffung der Runtime Fee für Spiele und die Einführung dieser Preisänderungen werden es uns ermöglichen, weiterhin in die Verbesserung der Spieleentwicklung für alle zu investieren und gleichzeitig bessere Partner zu sein."