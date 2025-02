Unity kürzt weitere Stellen, die sechste Entlassungswelle in drei Jahren

HQ

Inmitten der massiven Entlassungswelle, die die Videospielindustrie in den letzten Jahren heimgesucht hat, ist eines der Unternehmen, das die meisten Mitarbeiter entlassen hat, Unity, der Schöpfer und Eigentümer der Spiele-Engine, die von vielen Entwicklern verwendet wird. Das Technologieunternehmen hat in den letzten drei Jahren rund 3.500 Mitarbeiter entlassen, und der Grund, warum wir dies erwähnen, ist, dass das Unternehmen gerade seine sechste Entlassungswelle hinter sich hat.

Dies wurde zuerst von 80.lv bemerkt, die es geschafft haben, ein internes Memo von Unity CEO Matthew Bromberg in die Hände zu bekommen, ein Memo, das enthüllte, dass die Entlassungen Mitarbeiter in allen Phasen des Unternehmens betroffen haben und dass sie Teil organisatorischer Veränderungen sind. Einige Mitarbeiter an der Westküste der USA erhielten dieses Entlassungsschreiben ebenfalls um 5 Uhr Ortszeit.

Während die genaue Anzahl der betroffenen Mitarbeiter noch nicht bekannt gegeben wurde, fügt Bromberg in seinem Brief hinzu: "Wir nehmen heute einige wichtige organisatorische Änderungen innerhalb der CTO-, Engine Product- und Ads-Teams vor. Diese Änderungen sind eine Reaktion auf Entscheidungen, die wir darüber treffen, welche Richtung Unity in Zukunft einschlagen wird, und einige der Arbeitsplätze unserer Kollegen werden davon betroffen sein."

Er fährt fort: "Ich weiß, dass es eine gewisse Erschöpfung gibt, die mit früheren Veränderungen bei Unity verbunden ist, die nicht die versprochenen Ergebnisse geliefert haben, aber 2025 wird das Jahr sein, in dem wir Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen, die unsere Position auf dem Markt verändern und ein Sprungbrett für langfristiges Wachstum bieten werden."