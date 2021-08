Unity hilft seinen Kunden dabei, das Momentum der Entwicklung aufrechtzuerhalten

Letzte Woche haben wir euch eine Einführung in das Thema Unity gegeben und heute werden wir uns ansehen, wie das System Entwickler konkret unterstützt. Die Dienstleistung kann zum Beispiel die Koordination eures Teams erleichtern, unabhängig von Größe, Verteilung und Ort. Der Anbieter konzentriert kollaborative Werkzeuge und Support-Dienste unter sich, die sicherstellen, dass Entwickler während der Produktion nicht an scheinbar unüberwindbaren Hindernissen feststecken. In gewisser Weise kann man also sagen, dass Unity sicherstellt, dass ihr in Bewegung bleibt. Im zweiten Video unserer Advertorial-Reihe nennen wir euch ein paar Beispiele. Besucht auch unsere Unity-Themenseite für weitere Details zum Service.