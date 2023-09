Unity erzwingt keine hohen Installationsgebühren mehr, sondern berechnet nur noch 4 % des Umsatzes über 1 Million US-Dollar

HQ

Gestern kündigte Unity an, dass es sich mit dem Feedback zu seiner umstrittenen Installationsrichtlinie befassen wird, die letzte Woche bekannt gegeben wurde. Obwohl wir noch keine offizielle Nachricht von dem Unternehmen erhalten haben, berichtet Bloomberg , dass es eine Besprechungsaufzeichnung erhalten hat, die auf die Änderungen hinweist, die Unity vornimmt.

Die Laufzeitgebühr wird auf 4 % der Einnahmen eines Spiels über einer Million Dollar begrenzt, und Entwickler müssen die Unity-Technologie nicht mehr installieren, um Installationszahlen zu melden. Stattdessen wird ihnen zugetraut, dies selbst zu tun.

Darüber hinaus werden die rückwirkenden Installationsgebühren abgeschafft, was bedeutet, dass den Entwicklern nur neue Installationen in Rechnung gestellt werden, die nach Inkrafttreten der Richtlinie vorgenommen werden. Dies scheinen Schritte in die richtige Richtung zu sein, aber viele würden es vorziehen, wenn dieses ganze Debakel überhaupt nicht stattgefunden hätte.

Viele Entwickler misstrauen Unity im Moment noch, da es ihnen wie ein Verrat erscheint, dass das Unternehmen überhaupt an die vorherige Richtlinie denken würde. Dennoch ist es ein Schritt in die richtige Richtung, wenn sich dieser Bloomberg-Bericht als wahr erweist.