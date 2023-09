Unity entschuldigt sich für Runtime Fee-Richtlinie und verspricht Änderungen

HQ

Unity befand sich in der letzten Woche in einem höllischen PR-Albtraum, nachdem das Unternehmen beschlossen hatte, seine Runtime Fee-Richtlinie offenzulegen. Diese Funktion würde dazu führen, dass Entwickler auf der Grundlage der Anzahl der Spieleinstallationen belastet werden (vorausgesetzt, sie haben einen vorherigen Schwellenwert für Installationen und generierte Einnahmen erreicht), und diese Funktion kam bei der Spieleentwickler-Community nicht gut an, als sie vorgestellt wurde, so dass viele Entwickler große Entscheidungen treffen mussten, z. B. ihr Spiel vollständig zu löschen oder stattdessen den massiven Sprung zu einer anderen Spiel-Engine zu machen.

Unnötig zu erwähnen, dass diese massive Gegenreaktion Unity dazu veranlasst hat, die Runtime Fee und ihre Funktionsweise weiter zu skizzieren, obwohl dies für die Entwickler keinen großen Unterschied machte, und jetzt hat Unity eine tatsächliche Richtlinie herausgegeben und Änderungen an der Richtlinie versprochen.

Laut einer Erklärung auf X sagte Unity: "Wir haben dich gehört. Wir entschuldigen uns für die Verwirrung und Angst, die die von uns am Dienstag angekündigte Laufzeitgebührenrichtlinie verursacht hat. Wir hören zu, sprechen mit unseren Teammitgliedern, der Community, Kunden und Partnern und werden Änderungen an der Richtlinie vornehmen. Wir werden in ein paar Tagen ein Update veröffentlichen. Vielen Dank für Ihr ehrliches und kritisches Feedback."

Es gibt kein Wort darüber, wie diese Richtlinienänderungen aussehen werden, aber zweifellos werden wir diese Woche davon hören und ob sie besser zu den Entwicklern passen, die am meisten von dem Runtime Fee-Konzept betroffen sein werden.