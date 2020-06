Unity: Bericht gewährt Einblick in Gewohnheiten der Spieler während COVID-19

Es wird niemanden, der regelmäßig Gamereactor liest, überraschen, dass eine der Nebenwirkung der Coronavirus-Gesundheitskrise ein enormer Anstieg der Gaming-Aktivitäten ist. Ein neuer Bericht von Unity bestätigt das ebenfalls, gibt jedoch ein wenig mehr Kontext. Die Daten des Unternehmens stützen sich auf Daten, die in Spielen gesammelt wurden, die auf der Unity-Engine basieren - mobile Geräte und PC sind in diesem Bereich vorherrschend. Die Auswertungen werden vom Gesichtspunkt Marketing und Werbemaßnahmen betrachtet, doch es gibt auch interessante Erkenntnisse für den durchschnittlichen Spieler:

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in 2019 gab es einen Anstieg der täglich aktiven Spieler, die in HD-Spiele eintauchen, von 46 Prozent (17 Prozent auf mobilen Plattformen). Die Zeit, die Spieler am Wochenende oder an den Wochentagen spielend verbringen, hat sich ebenfalls einander angenähert. Diese Ergebnisse normalisieren sich aber bereits wieder, da die Menschen in vielen Ländern, einschließlich Deutschland, wieder damit beginnen, ganz normal zur Arbeit zu gehen. Im Vergleich zu den ersten Monaten in 2019 wurden 84 Prozent mehr Apps heruntergeladen und die In-App-Käufe nahmen fast um ein Viertel zu (n=24 Prozent). Wer weitere Infos möchte, den verweisen wir gerne auf den kompletten Bericht.