Unity analysiert Nutzerverhalten und zeigt Entwicklern Wege zum finanziellen Erfolg auf

Einen ganzen Monat lang haben wir uns mit dem Ökosystem von Unity beschäftigt, doch nun sind wir am Ende unserer Reise angelangt. Wir haben verschiedene Anwendungsbereiche der Anwendung untersucht und dabei festgehalten, dass Unity seinen Kunden auf unterschiedliche Art und Weise unter die Arme greift. Das Unternehmen hilft seinen Kunden bei der Koordination eigener Teams aus, bietet umfangreiche Hilfe im Aufbau und bei der Unterhaltung von Serverstrukturen an und wenn ein Studio kreativ nicht weiterkommt, gibt es bei Unity ebenfalls Anlaufpunkte, um ein Projekt wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Im letzten Teil unseres Advertorials sprechen wir über die Bereiche Analysen und Generierung von Einnahmen.

Unity ist ein System zum Erstellen interaktiver 3D-Inhalte, doch es ist wie gesagt mehr als eine Engine. Die Dienstleistung enthält Analyse-Werkzeuge, mit denen Entwickler sicherstellen können, dass ihre Änderungen von den Spielern aufgegriffen werden, um Investitionen zu validieren oder eine Umlenkung der Entwicklungsressourcen nahezulegen. Von umfangreichen Systemen zur Nutzeranalyse, die eine große Auswahl an Daten bereitstellen, mit denen fundierte Entscheidungen für den Produktionsverlauf getroffen werden können, bis hin zu UnityAds, einer Methode zur Monetarisierung, bietet Unity mehrere Dienstleistungen an. Das Unternehmen berücksichtigt dabei sogar die zahlreichen digitalen Store-Optionen für In-App-Käufe, damit sich die Entwickler darauf konzentrieren können, mehr Inhalte für ihre Zielgruppen bereitzustellen.

