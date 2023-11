Unity 6 Spiele-Engine kommt nächstes Jahr mit "verantwortungsvoll trainierten KI-Tools" auf den Markt

HQ

Auf dem Unite-Event in dieser Woche kündigte Unity an, dass der sechste Teil seiner Spiele-Engine, Unity 6, im nächsten Jahr auf den Markt kommen wird. In Bezug auf den Einsatz von KI-Tools in der neuen Version betont Marc Whitten, Präsident und General Manager von Unity Create:

"[Sie] werden vollständig auf Daten und Bildern trainiert, die Unity besitzt oder lizenziert hat [...] Wir konzentrieren uns darauf, unsere Entwicklung von KI-Fähigkeiten auf transparente und verantwortungsvolle Weise zu steuern [...] Unser Ansatz besteht darin, darüber nachzudenken, wie wir Tools bereitstellen können, die für Kreative einfach zu bedienen sind, verantwortungsvoll beschafft werden und deren Ergebnisse sie in ihren Projekten sicher einsetzen können."

Dies ist die erste neue Version der Spiel-Engine seit dem Debakel um die erhöhten Gebühren Anfang des Jahres. Im Rahmen des langwierigen Prozesses, das Vertrauen der Entwickler zurückzugewinnen, betonte Whitten:

"Wir sind hier, um zuzuhören und die Herausforderungen unserer Gemeinschaft zu verstehen und Lösungen anzubieten, die helfen."

Danke, Eurogamer.