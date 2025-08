Unitree stellt vierbeinigen Roboter vor, der fünf Stunden lang ununterbrochen laufen kann

HQ

Unitree ist ein chinesisches Robotikunternehmen, das unser Wissen und unsere Erwartungen an Roboter konsequent erweitert hat. Vor kurzem hat das Unternehmen einen erschwinglichen humanoiden Bot auf den Markt gebracht und diesen nun um einen Nachfolger seiner vierbeinigen Option erweitert.

Dies ist ein Bot, der als A2 bekannt ist und auf Bewegung und Manövrierfähigkeit ausgelegt ist. Er ist in der Lage, bei geringer Last bis zu 20 km oder fünf Stunden ununterbrochen zu fahren, bei voller Beladung mit bis zu 25 kg Gewicht etwa 60 % davon. Er verfügt über Hot-Swap-fähige Batterien, um seine Reichweite zu erhöhen, er besteht aus einer Aluminiumlegierung und verstärktem Kunststoff, hat eine maximale Laufgeschwindigkeit von 5 m/s und ist so gebaut, dass er schwieriges Gelände mit Leichtigkeit bewältigen kann.

Im Gegensatz zum humanoiden R1 ist der A2 derzeit nicht für normale Verbraucher erhältlich, was bedeutet, dass unklar ist, in welcher Preisklasse das Gerät angesiedelt sein wird.

Unitree

Werbung: