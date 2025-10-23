Unhinged ist ein Open-World-Survival-Crafting-Spiel, das in einem Megacorp-Experiment spielt

Im Rahmen der Galaxies Autumn Showcase 2025 trat der Entwickler Unifiq auf, um einen Einblick in sein kommendes Projekt zu geben. Bekannt als Unhinged, ist dies ein Open-World-Survival-Crafting-Spiel, das in einem Experiment spielt, das von einem Tech-Megakonzern durchgeführt wird.

Das Spiel wird mit Unifiq als das beschrieben, was man bekommen würde, wenn The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tatsächlich ein Survival-Crafting-Erlebnis wäre, bei dem die Vernunft an erster Stelle steht, und es ist ein Projekt, das ein postapokalyptisches Setting der 1990er Jahre mit Retro-, Sci-Fi- und brutalistischen Themen bietet.

Die Geschichte von Unhinged wird wie folgt beschrieben: "Mysteriöserweise auf einer feindlichen Insel gestrandet, findest du dich inmitten eines tödlichen Experiments wieder, das von einem Tech-Megakonzern durchgeführt wird. Der einzige Weg, um zu entkommen, besteht darin, eine Reihe von Herausforderungen zu meistern, die als 'The Chrono Trials' bekannt sind."

Unhinged wird ein Einzelspieler-Spiel sein, das 2027 zuerst im Early Access auf den PC kommen wird. Es wird das erste Projekt des Studios seit seiner Gründung im Jahr 2020 sein, und es wird erwähnt, dass es irgendwann auf die Konsole kommen könnte, aber erst, nachdem die Veröffentlichung von 1.0 noch weiter fortgeschritten ist. Andernfalls wird es ein First-Person-Spiel sein, das in Unreal Engine 5 gebaut wurde, auf einer Karte spielt, die sich über neun Quadratkilometer erstreckt und ein Abenteuer bietet, das über 30 Stunden dauert.

Seht euch unten den Ankündigungstrailer für Unhinged an, sowie einige Screenshots des Spiels.