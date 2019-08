Ungewertete Spiele in Dota Underlords

Im nächsten Update wird eine große Änderung zur Dota-2-Auskopplung Dota Underlords gelangen. Valve spaltet die Spielersuche auf Ranglistenspiele und ungewertete Partien ("Unranked") auf, um Fans die Möglichkeit zu geben, ohne Druck spielen zu können.

Ihr habt in beiden Spielmodi eine Spielerbewertung, auf deren Grundlage ihr mit anderen Spielern zusammengeworfen werdet. Valve scheint sich - ebenso wie die Fans - allerdings noch nicht ganz einig zu sein, nach welchen Kriterien ein solches Ranking zusammenkommt. Wie der Entwickler schreibt, wünschen sich ein paar Fans den simplen Levelfortschritt - wer viel spielt, wird mit Leuten zusammengeworfen, die ebenfalls viel spielen. Einige andere wollen das etablierte MMR-System aus Dota 2 übernehmen, dort verändert sich euer Spielerwert nach jedem Sieg/Niederlange, was als Basis für den Vergleich mit anderen Spielern gilt.

In Casual dürft ihr euch mit einem Freund zusammentun, das wird in Ranglisten-Matches nicht möglich sein. Auch in Casual-Matches können tägliche Herausforderungen und Erfolge erzielt werden. Neu ist zudem die Anforderung, dass ihr eine bestimmte Anzahl an Casual-Partien (fünf an der Stückzahl) gespielt haben müsst, um dem Ranked-Matchmaking überhaupt beitreten zu können.