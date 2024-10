Ungehörte Tapes von Jimi Hendrix sollen bei Auktionen Hunderttausende einbringen

HQ

Die ungehörten Bänder von Jimi Hendrix sollen nächsten Monat versteigert werden. Die Bänder stammen aus dem Jahr 1968 und wurden 1973 aus dem Büro von Hendrix' Manager Mike Jeffery geholt. Seine Assistentin verkauft sie nun weiter.

Laut Sky News handelt es sich bei den Demos um Versionen von Up From The Skies, Ain't No Telling, Little Miss Lover und Stone Free. Sie laufen etwa sieben Minuten lang. Der Auktionator Propstore sagt, dass dies den Fans die Möglichkeit geben wird, Songs zu hören, zu denen nur sie Zugang haben.

Es wird erwartet, dass die Demos jeweils Hunderttausende von Pfund bei Auktionen einbringen werden. Daneben stehen auch andere Gegenstände von Hendrix zum Verkauf, darunter Gehaltsabrechnungen für den Künstler und seine Bandmitglieder, Tourneepläne und andere Dokumente. Nicht ganz so aufregend wie die zusätzliche Musik, aber wenn Sie ein ernsthafter Sammler sind, sollten Sie die Augen offen halten.

