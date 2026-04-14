Ungarns Peter Magyar verspricht nach einem Erdrutschsieg einen demokratischen Neustart

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Der ungarische Oppositionsführer Peter Magyar hat umfassende demokratische Reformen und engere Beziehungen zur Europäischen Union versprochen, nachdem er einen entscheidenden Wahlsieg errungen hat und damit die lange Herrschaft von Viktor Orbán beendet hat.

Magyars mitte-rechts-Partei Tisza gewann eine Zweidrittelmehrheit und erhielt damit die Macht, Institutionen zu reformieren, Korruption zu bekämpfen und die richterliche Unabhängigkeit wiederherzustellen (Schlüsselvoraussetzungen für die Freisetzung von Milliarden eingefrorener EU-Mittel). Er sagte, seine Regierung werde schnell handeln, um diese Anforderungen zu erfüllen und den Kontakt zu Brüssel wieder aufzunehmen.

Die Märkte reagierten positiv: Der ungarische Forint stieg stark an und die Aktien stiegen stark in Erwartung verbesserter EU-Beziehungen und erneuerter Finanzierungsströme.

Das Ergebnis markiert einen bedeutenden geopolitischen Wandel. Orbán, der 16 Jahre an der Macht war, pflegte enge Beziehungen zu Russland und geriet wiederholt mit der EU wegen Rechtsstaatlichkeitsbedenken aneinander, was zu Finanzierungsaussetzungen führte, darunter das 90-Milliarden-Euro-Darlehen an die Ukraine.

Magyar hat eine pro-europäische Richtung signalisiert und die Abstimmung als Entscheidung bezeichnet, Ungarn fest in Europa zu verankern. Er schlug außerdem Verfassungsänderungen vor, um Premierminister auf zwei Amtszeiten zu beschränken und so effektiv Orbán an der Rückkehr an die Macht zu hindern.

In der Außenpolitik schlug Magyar gegenüber der Ukraine einen ausgewogeneren Ton an als sein Vorgänger, unterstützte Kooperation und bestand darauf, dass die Rechte der ungarischen ethnischen Minderheit in der Ukraine berücksichtigt werden müssten.

"Wir werden alles tun, um die Rechtsstaatlichkeit, die plurale Demokratie und das System der Gewaltenteilung wiederherzustellen", sagte er.