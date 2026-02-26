HQ

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán konzentriert sich bei seiner Wiederwahl darauf, die Ukraine als die Hauptbedrohung Ungarns darzustellen, anstatt die wirtschaftliche Stagnation, wie sie sein Hauptherausforderer Péter Magyar hervorhebt.

Fidesz hat steuerfinanzierte Plakatwände und KI-generierte Videos installiert, die den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj flankiert von EU-Beamten zeigen, mit Slogans wie "Unsere Botschaft an Brüssel: Wir werden nicht zahlen!"Die Kampagne legt nahe, dass die EU-Finanzhilfe für die Ukraine Ungarn in den Bankrott treiben oder seine Jugend gefährden würde.

Orbán hat außerdem EU-Sanktionen gegen Russland blockiert und Sicherheitskräfte rund um Energieanlagen stationiert, wobei er (ohne Beweise) behauptet, die Ukraine plane Angriffe auf die ungarische Infrastruktur. Seine Haltung spiegelt Ungarns vertiefte Beziehungen zu Russland wider und steht im Gegensatz zu den meisten EU-Mitgliedern, die sich seit der Invasion 2022 distanziert haben...