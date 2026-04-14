Ungarns Magyar plant, die Nachrichtensendungen der staatlichen Medien auszusetzen

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Ungarns Wahlsieger Peter Magyar hat Pläne angekündigt, Nachrichtensendungen im Staatsfernsehen und Radio auszusetzen, bis eine unabhängige und unparteiische Berichterstattung garantiert ist.

Dieser Schritt erfolgt nur einen Tag nach seinem Erdrutschsieg über Viktor Orbán und signalisiert einen aggressiven Vorstoß, das Magyar als politisierte Mediensystem bezeichnet, das mit der vorherigen Regierung verbunden ist, abzubauen.

Magyar sagte, eine seiner ersten Maßnahmen im Amt wäre es, staatlich finanzierte Nachrichtenprogramme zu stoppen, die er als "Propaganda" bezeichnete, während neue Schutzmaßnahmen eingeführt würden. Er schlug außerdem vor, eine unabhängige Aufsichtsbehörde zu schaffen, die möglicherweise nach dem Vorbild von Institutionen wie der BBC gestaltet ist, um redaktionelle Neutralität zu gewährleisten.

"Eine der ersten Maßnahmen wird sein, die Nachrichtensendungen des öffentlichen Fernsehens und Radios einzustellen", sagt er. Und die neue Regierung wird versuchen, "ein Gremium einzurichten, das die Unabhängigkeit der staatlichen Medien sicherstellt", basierend auf den Erfahrungen der BBC "oder auf andere Weise."