Ungarn, Slowakei, Tschechien erlauben EU-Kredite an die Ukraine, melden sich aber gegen Beiträge ab

Ungarn hat zugestimmt, das große, von der EU unterstützte, zinsfreie Darlehen an die Ukraine, das ihre militärischen und wirtschaftlichen Bedürfnisse für die nächsten zwei Jahre abdeckt, nicht zu blockieren, wird aber finanziell keinen Beitrag leisten, teilten Beamte am frühen Freitag mit.

Orbán akzeptierte das Abkommen unter der Bedingung, dass Ungarn zusammen mit der Slowakei und der Tschechischen Republik von der Bürgschaft der Schulden ausgeschlossen wird. Der Kompromiss folgte auf das Versagen der EU, sich auf die Nutzung eingefrorener russischer Vermögenswerte zur Finanzierung Kiews zu einigen.

Bundeskanzler Friedrich Merz sagte, die Ukraine müsse den Kredit nur zurückzahlen, wenn Russland Reparationen für den Krieg zahle, und fügte hinzu, dass die EU sich weiterhin das Recht vorbehalte, immobilisierte russische Vermögenswerte zu verwenden, falls keine Entschädigung erfolge.

Das Abkommen sendet ein politisches Signal der fortgesetzten EU-Unterstützung für die Ukraine, auch wenn weiterhin Spaltungen darüber bestehen, wie weit der Block bereit ist, russische Gelder für den Krieg zu nutzen.