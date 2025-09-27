HQ

Gestern beschuldigte die Ukraine nicht identifizierte Aufklärungsdrohnen, ihre Westgrenze überquert zu haben, was darauf hindeutet, dass sie aus Ungarn stammen könnten, einem NATO- und EU-Mitglied, das unter Orbáns Führung im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ungewöhnlich nah an Russland war. Nun hat Ungarn Selenskyjs Vermutung, dass die Drohnen, die in die Ukraine eindringen, von ungarischem Territorium aus stammen könnten, zurückgewiesen und seine Äußerungen als obsessiv und haltlos bezeichnet. "Präsident Selenskyj verliert den Verstand in seiner antiungarischen Besessenheit. Er fängt jetzt an, Dinge zu sehen, die nicht da sind", sagte der ungarische Außenminister Peter Szijjártó in einem Beitrag auf X. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!